空巴機身破大洞飛14小時 乘客落地看傻眼

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CNN報導，日前搭乘阿聯酋航空一架班機飛往澳洲布里斯本的乘客下飛機後發現，機身側面竟然破了一個大洞。（圖取自CNN新聞網頁cnn.com）

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（中央社亞特蘭大6日綜合外電報導）日前搭乘阿聯酋航空（Emirates Airlines）一架班機飛往澳洲布里斯本（Brisbane）的乘客下飛機後驚訝發現，機身側面竟然破了一個大洞，所幸飛機最後平安落地。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這批旅客7月1日搭上這架從阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）飛往布里斯本的空中巴士A380型班機，飛行約14小時抵達目的地後，下飛機時意識到機身破損。

社群媒體上分享的飛機照片可見機身破損規模。根據阿聯酋航空說法，機身破損為旅程中「技術故障」造成爆胎所致。

機上一名乘客後來在推特上描述這起飛機在巡航期間發生的「可怕」事件。

英國勞柏羅大學（Loughborough University）英文教授莫里斯（Andrew Morris）寫道：「一開始真的很嚇人，機組人員知道可能發生了嚴重的事，立刻與駕駛艙聯繫。」

「他們很快就恢復正常。他們冷靜的態度令人安心，他們知道這並非災難性的。」

雖然不清楚狀況發生時，飛機到底已經在空中飛行了多久，不過有報導表示飛機可能已經飛了45分鐘。

阿聯酋航空後來發布聲明強調該破洞並未影響「飛機的機身、框架或結構」。

聲明寫道：「我們7月1日從杜拜飛往布里斯本的EK430班機遇到技術故障問題。」

「這架飛機22個輪胎的其中一個在巡航期間爆胎，導致空氣動力整流罩，也就是飛機外板或蒙皮的一小部分損壞。」

阿聯酋航空接著證實該飛機已平安降落澳洲，乘客已如期下機。這架廣體客機的外部破損也已修復。

阿聯酋航空還說：「工程師、空中巴士公司和所有相關單位已全面更換、檢查和清理整流罩。」

「我們的乘客與機組人員的安全一直是我們的優先考量。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110707