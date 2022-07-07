空巴機身破大洞飛14小時 乘客落地看傻眼
（中央社亞特蘭大6日綜合外電報導）日前搭乘阿聯酋航空（Emirates Airlines）一架班機飛往澳洲布里斯本（Brisbane）的乘客下飛機後驚訝發現，機身側面竟然破了一個大洞，所幸飛機最後平安落地。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這批旅客7月1日搭上這架從阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）飛往布里斯本的空中巴士A380型班機，飛行約14小時抵達目的地後，下飛機時意識到機身破損。
社群媒體上分享的飛機照片可見機身破損規模。根據阿聯酋航空說法，機身破損為旅程中「技術故障」造成爆胎所致。
機上一名乘客後來在推特上描述這起飛機在巡航期間發生的「可怕」事件。
英國勞柏羅大學（Loughborough University）英文教授莫里斯（Andrew Morris）寫道：「一開始真的很嚇人，機組人員知道可能發生了嚴重的事，立刻與駕駛艙聯繫。」
「他們很快就恢復正常。他們冷靜的態度令人安心，他們知道這並非災難性的。」
雖然不清楚狀況發生時，飛機到底已經在空中飛行了多久，不過有報導表示飛機可能已經飛了45分鐘。
阿聯酋航空後來發布聲明強調該破洞並未影響「飛機的機身、框架或結構」。
聲明寫道：「我們7月1日從杜拜飛往布里斯本的EK430班機遇到技術故障問題。」
「這架飛機22個輪胎的其中一個在巡航期間爆胎，導致空氣動力整流罩，也就是飛機外板或蒙皮的一小部分損壞。」
阿聯酋航空接著證實該飛機已平安降落澳洲，乘客已如期下機。這架廣體客機的外部破損也已修復。
阿聯酋航空還說：「工程師、空中巴士公司和所有相關單位已全面更換、檢查和清理整流罩。」
「我們的乘客與機組人員的安全一直是我們的優先考量。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110707
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。