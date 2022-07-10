烏東公寓遇襲倒塌 布林肯將斯里蘭卡動盪歸咎俄國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）俄烏戰爭持續4個半月，俄軍猛攻烏克蘭東部，頓內茨克州一棟公寓遭火箭攻擊倒塌。這場戰爭影響全球糧食供應甚鉅，美國國務卿將斯里蘭卡的動盪歸咎於俄國阻礙烏克蘭穀物出口。

●頓內茨克公寓遭俄軍擊中倒塌

烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）一處5層樓高的公寓社區在遭到俄羅斯颶風（Uragan）火箭攻擊後倒塌，造成至少15人死亡，救援人員還在挖掘瓦礫堆，希望救出受困的另外20多人。

另外，頓內茨克北部德魯日基夫卡（Druzhkivka）鎮民9日醒來，發現疑似飛彈攻擊炸毀了1家超市，地面被炸出大坑洞。烏克蘭中部城鎮克利福洛（Kryvyi Rih）市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）也說，俄國以集束炸彈攻擊克利福洛，造成至少1人喪生，2人受傷。

烏克蘭緊急服務部門表示，1枚火箭9日炸毀烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）1棟兩層住宅大樓，造成6名平民受傷，其中4人送醫救治。

根據俄羅斯國防部，俄軍重創烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），並攻擊了頓內茨克州和哈爾科夫州。

●發言無所忌諱 烏克蘭駐德國大使遭撤換

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日表示，他已將5名派駐海外資深使節解職，包括發言經常無所忌諱的駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）。

早前德國總理蕭茲（Olaf Scholz）未立即接受澤倫斯基邀請前往基輔訪問時，梅爾尼克酸蕭茲表現得像條「被冒犯的豬肝腸」（beleidigte Leberwurst）。豬肝腸是德國特色美食，在德國，「被冒犯的豬肝腸」一詞通常用來形容易怒之人。

烏克蘭與德國關係特別敏感，德國高度仰賴俄羅斯能源供應，又是歐洲最大經濟體。

●美促中國與西方同陣線

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促國際社會加入譴責俄國侵略。他表示，已就北京與莫斯科同一陣線，對中國外交部長王毅表達關切。

布林肯和王毅在20國集團（G20）會議場邊談了5個多小時，中國外交部僅表示王毅和布林肯討論「烏克蘭議題」，並未多加說明。

●斯里蘭卡動盪 布林肯歸咎俄羅斯

布林肯10日表示，俄羅斯限制烏克蘭穀物出口，可能是導致斯里蘭卡動盪的因素，同時表示憂心可能還會激發其他危機。

斯里蘭卡已因糧食和燃料嚴重短缺而動盪好幾週。抗議民眾9日闖進斯里蘭卡總統官邸後，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）同意下台。

●加拿大將把渦輪機歸還德國 以利北溪一號維修

加拿大自然資源部長9日發布聲明說，加國將把維修好的俄羅斯天然氣渦輪機交給德國。維修北溪一號管線（Nord Stream 1）需要用到這個渦輪機。

北溪一號經由波羅的海將天然氣從俄國運往德國。能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上月減少經由北溪天然氣管線（Nord Stream）輸往德國的天然氣供應量，並把此舉歸咎於遲未進行維修。

烏克蘭先前敦促加拿大不要歸還渦輪機，因為俄羅斯入侵烏克蘭數月後，烏國尋求持續對俄國施加國際壓力。德國希望增強日益減少的能源供應，但烏克蘭指責柏林屈服於俄羅斯的「勒索」。

●芮芭奇娜溫網稱后 俄國網協蹭熱度

出生於俄羅斯的哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）9日在溫網封后，讓俄羅斯網球協會跳出來蹭熱度，稱這是「俄羅斯的勝利」。

芮芭奇娜生於俄羅斯莫斯科，2018年轉籍到哈薩克，因此即便今年溫網禁止俄國與白俄羅斯球員參賽，芮芭奇娜仍不受影響。近年，有許多球員轉籍到哈薩克，芮芭奇娜是其中一員。

當被問及這座大滿貫賽金盃是否會成為莫斯科當局政治化的工具，23歲的芮芭奇娜說：「我不知道會發生什麼事，總會出些新聞，但我無能為力。」（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110710