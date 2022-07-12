歐盟凍結俄國逾4100億資產 烏南俄占領區受創7死

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歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯12日表示，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結俄羅斯價值138億歐元資產。圖為俄羅斯國旗。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結俄羅斯價值138億歐元資產；烏軍攻擊烏克蘭南部赫松地區俄軍占領的新卡科夫卡市，造成至少7死，且宣稱在這場攻擊中摧毀一座彈藥庫。

● 俄侵烏以來 逾4100億資產遭歐盟凍結

歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯（Didier Reynders）12日表示，自莫斯科2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟已經凍結俄羅斯價值138億歐元（約新台幣4132億元）資產。

法新社報導，瑞恩德斯在布拉格告訴記者：「目前，我們已經凍結（俄羅斯）權貴和其他實體138億歐元，所以這是相當巨大的金額。」

在歐盟輪值主席國捷克舉行的歐盟司法部長非正式會議之前，他表示：「但我必須說，其中很大一部分，超過120億歐元…來自5個成員國。」

● 烏軍稱摧毀彈藥庫 塔斯社：烏南俄占領區受創7死

塔斯社12日報導，烏克蘭武裝部隊11日攻擊烏克蘭南部赫松地區俄軍占領的新卡科夫卡市（Nova Kakhovka），造成至少7死。烏克蘭軍方則宣稱，烏軍在這場攻擊行動中並且摧毀了一座彈藥庫。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯扶植的新卡科夫卡政府首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）的話報導：「目前已確定7死，約60傷。」

里歐涅夫還說：「還有很多人被埋在瓦礫下。傷者已經送醫，但還有很多人困在自家公寓和屋內。」

● 8外籍船駛入烏克蘭港口 堆積穀物部分得以出口

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏國海軍新聞單位在臉書網頁宣布，首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭港口，將載運農產品出口，烏克蘭海軍則出面確保航運安全。

烏克蘭海軍新聞單位發表聲明說：「應基礎設施部要求，烏克蘭武裝部隊海軍加入行動，以確保民用船舶能載運農產品穿越多瑙河-黑海航道比斯特雷（Bystre）河口。首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭各港口。」

聲明中指出，這個航道得以通行，多虧蛇島自俄軍手中奪回，這使烏克蘭「軍隊可控制烏國南部的地面和部分空中情勢。先前占領軍總是阻撓我國南部民用船舶的行駛」。

烏國海軍新聞單位宣布，首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭，將載運農產品出口，烏克蘭海軍則出面確保航運安全。（圖取自facebook.com/navy.mil.gov.ua）

●IOC委員：俄羅斯、白俄運動員恐不准參加巴黎奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員芮迪（Craig Reedie）表示，俄羅斯與白俄羅斯運動員可能會因為俄羅斯入侵烏克蘭而不得參加2024年巴黎奧運。

路透社報導，國際奧會今年2月對各單項運動國際總會發布指南，建議禁止這2國運動員參賽。白俄羅斯是俄羅斯集結軍力的地點，用以展開莫斯科所謂的「特別軍事行動」。

前國際奧會副主席芮迪告訴英國媒體，「正式的決定端視這兩個國家的情況而定，但我猜測普遍意見會是他們不應該取得參賽資格」。

●磋商黑海穀物輸運 土耳其將與俄烏及聯合國會談

土耳其宣布，13日將接待俄羅斯、烏克蘭代表團和聯合國外交官，就恢復已經停擺的黑海穀物輸送進行商討。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）12日在聲明中宣布舉行這項會議，但是沒有明確表示俄、烏兩方由誰出席。

艾卡說：「土耳其、俄羅斯、烏克蘭國防部的軍事代表團，以及聯合國的代表團，明天將在伊斯坦堡就將烏克蘭港口等待中的穀物安全輸運到國際巿場，舉行會談。」（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健）1110712