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國際奧會委員：俄國與白俄可能不准參加巴黎奧運

2022/7/12 16:26（7/12 17:04 更新）
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員芮迪（Craig Reedie）表示，俄羅斯與白俄羅斯運動員可能會因為俄羅斯入侵烏克蘭而不得參加2024年巴黎奧運。

路透社報導，國際奧會今年2月對各單項運動國際總會發布指南，建議禁止這2國運動員參賽。白俄羅斯是俄羅斯集結軍力的地點，用以展開莫斯科所謂的「特別軍事行動」。

前國際奧會副主席芮迪告訴英國媒體，「正式的決定端視這兩個國家的情況而定，但我猜測普遍意見會是他們不應該取得參賽資格」。

「大多數人都在苦惱，我們要如何達成某種程度的表態，然而現階段還沒有明確方法可以辦到，因此會維持現狀。」

俄羅斯與白俄運動員將會因為相關措施而無法參加資格賽，進而失去參加巴黎奧運的機會。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）5月時曾說，俄國能否參加奧運還不明朗。

不過，國際奧會並沒有對俄國籍委員實施制裁，或禁止他們參加奧運相關會議，俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）同樣沒有受到制裁。

在奧運項目當中，目前只有自由車、網球和柔道國際總會允許俄國與白俄選手參賽，但芮迪表示，他懷疑這幾個項目的俄國與白俄選手是否能獲准參加奧運資格賽。

身為世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）前主席的芮迪表示，資格賽一旦開始，再讓其他選手加入，很不實際。「很難半路參賽。」（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110712

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