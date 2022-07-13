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樂高停止在俄羅斯所有業務 指經營環境受干擾

2022/7/13 11:05（7/13 11:26 更新）
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全球最大玩具製造商樂高12日表示，將停止在俄羅斯的所有業務。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社哥本哈根12日綜合外電報導）全球最大玩具製造商樂高（Lego）今天表示，將停止在俄羅斯的所有業務，解僱莫斯科員工，並終止與一家在俄羅斯擁有81間門市企業的合作關係。

樂高發言人表示，「鑒於經營環境持續受到廣泛干擾」，公司決定「無限期停止在俄羅斯的營運」。

發言人說，公司將終止與莫斯科團隊大部分員工的勞動契約，並解除與Inventive Retail Group（IRG）的合作夥伴關係；IRG本代表樂高在俄羅斯經營81間門市。

俄羅斯入侵烏克蘭後，樂高已於3月停止向俄國供貨。

IRG發言人今天告訴法新社：「我們證實已終止與樂高的合約。」

俄羅斯5月初將樂高產品列入未經知識產權所有者同意即可進口的商品清單，以繞過因俄烏衝突受到的限制。

俄方公布的名單還包括蘋果（Apple）和三星（Samsung）智慧型手機、主要汽車品牌、遊戲主機和各行業使用的零組件。

俄國「商業諮詢日報」（RBK）援引Spark金融與法律資料庫數據報導，樂高去年淨利成長63%，達到18億盧布（按當前匯率計算約為3000萬美元，約新台幣9億元）。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110713

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