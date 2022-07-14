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摩根大通Q2獲利滑降28% 審慎看待經濟前景

2022/7/14 21:46
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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國摩根大通集團（JPMorgan Chase）今天公布第2季獲利下滑，反映總體經濟前景疲軟的衝擊。摩根大通也因經濟前景疲軟，提列資金因應可能發生的壞帳。

法新社報導，摩根大通第2季獲利86億美元，比去年同期下滑28%，低於市場分析師的預估。

摩根大通第2季營收達307億美元，較去年同期增加1%。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟重要層面仍穩健，像是就業市場和消費者支出。

但通膨居高不下、地緣政治不確定性，以及美國聯邦準備理事會（Fed）加速緊縮貨幣政策等不利因素，「可能在未來某個時候對全球經濟帶來不利後果」。

基於經濟前景溫和惡化，摩根大通增加信用準備4億2800萬美元。摩根大通去年同期獲利受惠於信用準備釋出的30億美元。

聯準會升息後，摩根大通受到淨利率收入攀升的提振。但集團的薪資、科技和行銷費用也增加。

戴蒙表示，摩根大通第2季表現不錯，並「已為全球經濟未來將發生的狀況做了準備」。

戴蒙表示，摩根大通暫停實施庫藏股計畫，以符合最新聯邦壓力測試中，管理風險資產的條件。

摩根大通股價在美股盤前交易下跌2.8%，來到108.82美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110714

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