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歐盟籲克宮停止封鎖烏港口 俄雇傭兵強化前線武力

2022/7/18 18:49（7/18 19:23 更新）
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英國軍事情報單位7月18日表示，俄羅斯利用民間傭兵組織瓦格那集團強化烏克蘭戰爭的前線武力。圖為2月底一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）
英國軍事情報單位7月18日表示，俄羅斯利用民間傭兵組織瓦格那集團強化烏克蘭戰爭的前線武力。圖為2月底一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）
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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天警告，俄羅斯必須停止封鎖烏克蘭港口，因為這對數以萬計恐面臨饑荒人口的穀物供給構成威脅。

法新社報導，波瑞爾告訴媒體：「這對很多人來說攸關生死。現在的問題是俄羅斯必須解除封鎖，允許烏克蘭的穀物出口。」

路透社報導，英國軍事情報單位今天表示，俄羅斯利用民間傭兵組織瓦格那集團（Wagner）強化烏克蘭戰爭的前線武力。

英國國防部在情報更新中表示，瓦格那集團已降低招募傭兵的標準，聘僱罪犯或被打入黑名單的個人，恐對俄羅斯的軍事效能帶來衝擊。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110718

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