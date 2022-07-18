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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/287
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暫停銷售後 H&M宣布正式退出俄羅斯市場

2022/7/18 19:01（7/18 19:50 更新）
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瑞典服裝零售商H&M 18日宣布正式退出俄羅斯市場。（圖取自facebook.com/hmrussia）
瑞典服裝零售商H&M 18日宣布正式退出俄羅斯市場。（圖取自facebook.com/hmrussia）
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（中央社斯德哥爾摩18日綜合外電報導）瑞典服裝零售商H&M今天宣布正式退出俄羅斯市場。俄軍入侵烏克蘭後，該公司已於3月暫停當地所有銷售活動。

法新社報導，H&M集團執行長海默森（Helena Helmersson）發布聲明表示：「經過審慎考慮，我們認為，就目前情況看來，不可能在俄羅斯繼續營運。」

海默森還說：「我們對於受到影響的同仁深感難過，也很感激他們的辛勤工作與無私奉獻。」

2009年開始在俄國營運的H&M將重啟當地門市，「以在有限時間內出清存貨」，作為撤出俄國程序的一環。

H&M指出，整個撤出過程預計將耗費20億瑞典克朗（約新台幣57億元），其中約10億會對集團現金流產生影響。該公司表示：「總花費將視為一次性成本，計入2022年第3季度業績。」

俄國入侵烏克蘭之舉引來史無前例的制裁措施，並導致大批外國企業撤出，其中包括星巴克與麥當勞。

瑞典網路設備製造商愛立信公司（Ericsson）4月宣布無限期中止所有在俄業務；富豪（Volvo）的卡車製造部門也暫停當地銷售與卡路加（Kaluga）工廠生產活動。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：施施）1110718

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