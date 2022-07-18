烏克蘭政府人事地震 歐盟報告稱俄經濟將衰退10.4%

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭政府出現俄羅斯2月入侵後最大的人事地震，檢察總長與安全局局長遭到停職。另外，俄羅斯因入侵烏國受西方制裁，歐盟內部報告稱，預料俄國經濟今年將大幅衰退10.4%。

●俄軍砲擊烏東釀6死 俄防長下令優先摧毀烏飛彈火砲

烏克蘭緊急服務部門18日表示，俄羅斯對烏東頓內茨克州托列次克鎮（Toretsk）進行砲擊，摧毀一棟建築，造成6人喪生。

俄軍正在努力奪取整個烏東頓巴斯地區（Donbas），近日從烏軍手中拿下隔河對望的姐妹城巿北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。英國軍事情報單位表示，俄羅斯利用民間傭兵組織瓦格那集團（Wagner）強化烏克蘭戰爭的前線武力。

俄羅斯國防部說，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已指示俄軍優先摧毀烏克蘭長程飛彈和火砲武器。

另一方面，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，烏克蘭和西方強權拒絕承認莫斯科對克里米亞的支配權，對俄羅斯構成系統性威脅，而對這個地區的任何外部攻擊都將引發俄方「審判日」式的回應。

路透社報導，俄羅斯國防部長蕭依古已指示俄軍優先摧毀烏克蘭長程飛彈和火砲武器。圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

●烏克蘭有內鬼 檢察總長與安全局長遭停職

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日開除檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），原因是兩人的部會官員多人與俄國勾結。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏國政府最大的人事地震。

但總統府辦公室副幕僚長18日表示，兩人遭澤倫斯基下令停職等候調查，但尚未正式遭到解職。

在烏克蘭這波內部整肅行動中，巴卡諾夫是澤倫斯基兒時玩伴，維涅迪克托瓦則是他的親信。

●歐盟籲克宮停止封鎖烏港口 熱浪讓糧供雪上加霜

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）18日警告，俄羅斯必須停止封鎖烏克蘭港口，因為這對數以萬計恐面臨饑荒人口的穀物供給構成威脅。他告訴媒體：「這對很多人來說攸關生死。現在的問題是俄羅斯必須解除封鎖，允許烏克蘭的穀物出口。」

俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出危及全球糧食供應，如今歐洲又因熱浪侵襲讓糧供雪上加霜；法國估今年軟質小麥出口恐比去年少7.2%，歐盟也下修產量預測。

英國軍事情報單位7月18日表示，俄羅斯利用民間傭兵組織瓦格那集團強化烏克蘭戰爭的前線武力。圖為2月底一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

●俄媒：北溪天然氣渦輪機完成維修送往德國

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）18日引述熟悉情況人士的話報導，加拿大17日將一具維修好的北溪天然氣管線渦輪機用飛機送往德國。

渦輪機是北溪天然氣管線（Nord Stream）的關鍵零件，由於俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）對德國減少供氣量，將渦輪機送還俄羅斯波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站一事，近幾個月來一直受到關注。

報導指出，渦輪機接下來將從德國用渡輪運送，再走陸路經芬蘭赫爾辛基，預計24日左右抵達俄羅斯，然後須再進行3、4天準備工作。

與此同時，德國經濟部發言人指出，送往俄羅斯的那具北溪天然氣管線渦輪機，本來就打算從9月開始運作。路透社報導，這代表渦輪機維修可能不是天然氣減供的真正原因。

●H&M正式退出俄羅斯市場

瑞典服裝零售商H&M在18日宣布正式退出俄羅斯市場，俄軍入侵烏克蘭後，該公司已於3月暫停當地所有銷售活動。H&M集團執行長海默森（Helena Helmersson）發布聲明表示：「經過審慎考慮，我們認為，就目前情況看來，不可能在俄羅斯繼續營運。」

俄國入侵烏克蘭之舉引來史無前例的制裁措施，並導致大批外國企業撤出，其中包括星巴克與麥當勞。瑞典網路設備製造商愛立信公司（Ericsson）4月宣布無限期中止所有在俄業務；富豪（Volvo）的卡車製造部門也暫停當地銷售與卡路加（Kaluga）工廠生產活動。

瑞典服裝零售商H&M 18日宣布正式退出俄羅斯市場。（圖取自facebook.com/hmrussia）

●俄國遭制裁衝擊經濟 民眾改買便宜食物

俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方空前的制裁，歐盟內部報告顯示，制裁正逐漸發揮效果，預料俄國經濟今年將大幅衰退10.4%。報告中還指出，目前俄國已有7萬名資通訊人才出走，預計未來將有10萬人跟進，影響俄國的經濟。

由於通貨膨脹飆漲限制民眾購買力，俄羅斯最大食品零售商X5集團（X5 group）表示，受可支配所得減少影響，俄國消費者改為購買比較便宜的食物。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）18日矢言克服國際制裁帶來的「巨大」科技問題。同日歐洲聯盟（EU）成員國外交部長則堅稱，儘管對俄制裁可能危及歐盟自身能源供應，但制裁已開始發揮效果。

●俄新聞工作者奧斯雅尼可娃再遭拘留

俄羅斯新聞工作者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）17日遭短暫拘留後獲釋。她3月時曾闖進正在播報新聞的攝影棚，手持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。

前幾天，44歲的奧斯雅尼可娃曾獨自在克里姆林宮附近示威，高舉批評俄羅斯攻打烏克蘭、指責蒲亭的標語。

奧斯雅尼可娃3月闖入直播晚間新聞的節目現場，手上高舉以英文寫著「不要戰爭」的標語，隨後被捕。克里姆林宮譴責她的抗議是「流氓行為」，奧斯雅尼可娃被罰3萬盧布後獲釋。（編輯：楊昭彥）1110718