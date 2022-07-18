烏克蘭政府人事地震 歐盟報告稱俄經濟將衰退10.4%
（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭政府出現俄羅斯2月入侵後最大的人事地震，檢察總長與安全局局長遭到停職。另外，俄羅斯因入侵烏國受西方制裁，歐盟內部報告稱，預料俄國經濟今年將大幅衰退10.4%。
●俄軍砲擊烏東釀6死 俄防長下令優先摧毀烏飛彈火砲
烏克蘭緊急服務部門18日表示，俄羅斯對烏東頓內茨克州托列次克鎮（Toretsk）進行砲擊，摧毀一棟建築，造成6人喪生。
俄軍正在努力奪取整個烏東頓巴斯地區（Donbas），近日從烏軍手中拿下隔河對望的姐妹城巿北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。英國軍事情報單位表示，俄羅斯利用民間傭兵組織瓦格那集團（Wagner）強化烏克蘭戰爭的前線武力。
俄羅斯國防部說，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已指示俄軍優先摧毀烏克蘭長程飛彈和火砲武器。
另一方面，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，烏克蘭和西方強權拒絕承認莫斯科對克里米亞的支配權，對俄羅斯構成系統性威脅，而對這個地區的任何外部攻擊都將引發俄方「審判日」式的回應。
●烏克蘭有內鬼 檢察總長與安全局長遭停職
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日開除檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），原因是兩人的部會官員多人與俄國勾結。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏國政府最大的人事地震。
但總統府辦公室副幕僚長18日表示，兩人遭澤倫斯基下令停職等候調查，但尚未正式遭到解職。
在烏克蘭這波內部整肅行動中，巴卡諾夫是澤倫斯基兒時玩伴，維涅迪克托瓦則是他的親信。
●歐盟籲克宮停止封鎖烏港口 熱浪讓糧供雪上加霜
歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）18日警告，俄羅斯必須停止封鎖烏克蘭港口，因為這對數以萬計恐面臨饑荒人口的穀物供給構成威脅。他告訴媒體：「這對很多人來說攸關生死。現在的問題是俄羅斯必須解除封鎖，允許烏克蘭的穀物出口。」
俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出危及全球糧食供應，如今歐洲又因熱浪侵襲讓糧供雪上加霜；法國估今年軟質小麥出口恐比去年少7.2%，歐盟也下修產量預測。
●俄媒：北溪天然氣渦輪機完成維修送往德國
俄羅斯「工商日報」（Kommersant）18日引述熟悉情況人士的話報導，加拿大17日將一具維修好的北溪天然氣管線渦輪機用飛機送往德國。
渦輪機是北溪天然氣管線（Nord Stream）的關鍵零件，由於俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）對德國減少供氣量，將渦輪機送還俄羅斯波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站一事，近幾個月來一直受到關注。
報導指出，渦輪機接下來將從德國用渡輪運送，再走陸路經芬蘭赫爾辛基，預計24日左右抵達俄羅斯，然後須再進行3、4天準備工作。
與此同時，德國經濟部發言人指出，送往俄羅斯的那具北溪天然氣管線渦輪機，本來就打算從9月開始運作。路透社報導，這代表渦輪機維修可能不是天然氣減供的真正原因。
●H&M正式退出俄羅斯市場
瑞典服裝零售商H&M在18日宣布正式退出俄羅斯市場，俄軍入侵烏克蘭後，該公司已於3月暫停當地所有銷售活動。H&M集團執行長海默森（Helena Helmersson）發布聲明表示：「經過審慎考慮，我們認為，就目前情況看來，不可能在俄羅斯繼續營運。」
俄國入侵烏克蘭之舉引來史無前例的制裁措施，並導致大批外國企業撤出，其中包括星巴克與麥當勞。瑞典網路設備製造商愛立信公司（Ericsson）4月宣布無限期中止所有在俄業務；富豪（Volvo）的卡車製造部門也暫停當地銷售與卡路加（Kaluga）工廠生產活動。
●俄國遭制裁衝擊經濟 民眾改買便宜食物
俄羅斯因為入侵烏克蘭受到西方空前的制裁，歐盟內部報告顯示，制裁正逐漸發揮效果，預料俄國經濟今年將大幅衰退10.4%。報告中還指出，目前俄國已有7萬名資通訊人才出走，預計未來將有10萬人跟進，影響俄國的經濟。
由於通貨膨脹飆漲限制民眾購買力，俄羅斯最大食品零售商X5集團（X5 group）表示，受可支配所得減少影響，俄國消費者改為購買比較便宜的食物。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）18日矢言克服國際制裁帶來的「巨大」科技問題。同日歐洲聯盟（EU）成員國外交部長則堅稱，儘管對俄制裁可能危及歐盟自身能源供應，但制裁已開始發揮效果。
●俄新聞工作者奧斯雅尼可娃再遭拘留
俄羅斯新聞工作者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）17日遭短暫拘留後獲釋。她3月時曾闖進正在播報新聞的攝影棚，手持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。
前幾天，44歲的奧斯雅尼可娃曾獨自在克里姆林宮附近示威，高舉批評俄羅斯攻打烏克蘭、指責蒲亭的標語。
奧斯雅尼可娃3月闖入直播晚間新聞的節目現場，手上高舉以英文寫著「不要戰爭」的標語，隨後被捕。克里姆林宮譴責她的抗議是「流氓行為」，奧斯雅尼可娃被罰3萬盧布後獲釋。（編輯：楊昭彥）1110718
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