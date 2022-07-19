美官員抨擊中國缺席全球糧食援助行動 北京反擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）美國官員日前批評，拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的國家有可能加速全球糧食危機，還指中國「囤積肥料和糧食」之際，非洲東部數百萬人正在挨餓。北京反擊，並批評美方行為「極其不負責任」。

據美國紐約時報中文網，美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）當地時間18日在美國智庫戰略與國際研究中心發表演講時，作了上述表示。

她說，有預測認為，糧食短缺可能導致非洲之角「兒童死亡人數激增」，但中國今年僅向聯合國世界糧食計劃署（WFP）捐款300萬美元，美國則捐贈27億美元。

報導指出，這次糧食危機始於當地毀滅性的旱災，並在俄烏戰事爆發後加劇。世界糧食計劃署估計，到今年底，非洲之角可能將有多達2000萬人挨餓。

據表示，俄烏戰爭嚴重阻礙了俄羅斯和烏克蘭的小麥出口以及東歐國家的肥料供應，擾亂了全球糧食市場並引發外界憂慮出現新一輪的非洲饑荒。

鮑爾批評，「那些在這場（俄烏）戰爭中袖手旁觀的國家不能再在這場全球糧食危機中袖手旁觀」。

她敦促中國如同其他100多個國家，承諾提供人道主義援助，出口更多的糧食和肥料，並共享其國內庫存和農產品生產訊息，以安撫緊張的市場情緒。

此外，鮑爾指責中國在對非援助上的「缺席尤其突出」，北京在非洲參與價值數十億美元的發展項目，但有時使用的是中國勞工而非當地工人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於鮑爾的指責，紐時報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇當天回應時詳細介紹了中方與世界糧食計劃署的合作，包括在中國建立一個全球性的人道主義應急倉庫和樞紐，以及介紹了中國與140多個國家和地區發展項目有關的援助工作。

此外，劉鵬宇批評，美方及其盟友操縱全球糧食貿易體系，「美國沒有採取任何措施來減少自身的糧食能源化消耗，甚至藉機抬高糧食價格並謀取私利」，美方行為極其不負責任。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110719