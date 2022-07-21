共軍測量艦入侵日本領海 日出動機艦監控

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（中央社台北21日電）日本防衛省表示，一艘中國海軍測量艦昨天入侵鹿兒島縣屋久島周邊的日本領海。日本政府透過外交管道向中國表達關切，海上自衛隊並出動船艦、反潛機進行監控。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省（相當於國防部）表示，昨天晚上6時50分（台灣時間傍晚5時50分）左右，中國海軍一艘測量船航行在日本屋久島南方的鄰接區（毗連區），8時左右入侵日本領海。

日本海上自衛隊出動補給艦「摩周」號、鹿屋基地所屬的P-1反潛機進行情蒐、警戒監視。防衛省表示，中國海軍測量船大約在該海域航行3小時30分鐘左右，於20日晚間11時30分左右，從口永良部島西側的領海離去，朝西方航行。

這是日本觀察到中國軍艦第6次入侵日本領海。若是中國海軍的測量艦入侵日本領海，則是繼去年11月、今年4月後第3度。

日本防衛省研判這是中國在日本周邊行動活絡化之一環，正在分析中國軍艦這次航行的目的。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天上午在例行記者會上表示，已透過外交管道表達日方的憂慮，將持續注意中國海軍艦艇在日本周邊海域的動向，做好萬全的警戒監視。（編輯：高照芬）1110721