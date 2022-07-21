菲律賓國防部：南海爭議海域持續出現中國民兵船

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菲律賓候任國防部長佛斯蒂諾21日與媒體會談時說，中國民兵船持續出現在南海爭議海域，但總統小馬可仕對菲中南海合作持開放態度，包括研究或石油探勘等經濟領域合作。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年7月21日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓候任國防部長佛斯蒂諾今天說，中國民兵船持續出現在南海爭議海域，但他認為，現任總統小馬可仕對菲中南海合作持開放態度，包括研究或石油探勘等經濟領域合作。

佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）今天與菲律賓國內和國際媒體會談。針對媒體提問，近來是否有中國船隻出現在菲律賓海域，佛斯蒂諾說：「他們已經在那裡一段時間了。我現在沒有確切數字…目前，我們在爭議海域看到一些中國民兵船和中國海警。」

他表示，菲律賓軍方與直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」協調「如何應對這些入侵」。

媒體也問到，菲律賓是否將加強南海巡邏。佛斯蒂諾說，如果受情勢所逼，菲國軍方將加強巡邏。「我們有資源可以這麼做。雖然目前我會限制它（巡邏頻率），但我們持續現代化並獲得更多裝備，我們就能執行更多巡邏」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

佛斯蒂諾現任菲律賓國防部高級副部長和主管官員。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已任命佛斯蒂諾於屆齡退休一年後、11月13日正式接任國防部長。

至於小馬可仕和前政府的南海政策有何不同之處，佛斯蒂諾說：「在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內，你們看到我們如何跟中國在西菲律賓海和南海合作。我認為是相同的，因為總統（小馬可仕）也是主張獨立的外交政策，所以基本上是一樣的。」

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他表示，小馬可仕之前發言顯示，他對菲中南海合作持開放態度，這包括研究或石油探勘等經濟領域合作。新政府也希望和平解決南海衝突，期盼建立以規範為基礎的國際秩序，「我認為兩屆政府的政策方向相同」。

菲國前外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在小馬可仕上任前宣布，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。目前無法得知菲國新政府是否將重啟協商。（編輯：黃自強）1110721