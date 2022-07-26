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日本91歲婦接種COVID-19疫苗後死亡 首例核予救濟金

2022/7/26 12:03（7/26 12:31 更新）
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圖為東京大型疫苗接種中心。（中央社檔案照片）
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本一名91歲高齡婦人在接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後死亡，日本政府厚生勞動省認為跟接種COVID-19疫苗有關，首度決定核予救濟金。

日本富士新聞網報導，根據日本政府規定，核予救濟金（日文稱死亡一時金）將提供給遺族，額度最高為4420萬日圓；喪葬費給付為21萬2000日圓。但報導中並未說明日本政府核予救濟金的金額。

有關日本的疫苗救濟，如果因為疫苗副作用造成身體機能出現障礙或死亡，就成為預防接種法所規定的救濟對象，只要最後經認定跟疫苗接種有因果關係，就將核予醫療費等救濟金。

厚生勞動省在舉行由專家組成的防疫對策分科委員會研商後，決定讓這名接種COVID-19疫苗後死亡的91歲高齡婦人成為救濟對象。

這名高齡婦人因為發生急性心肌梗塞等症狀，被認定跟接種COVID-19疫苗有因果關係。這是日本政府首度對因接種COVID-19疫苗後死亡病例核予救濟金。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110726

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