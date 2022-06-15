男子打AZ疫苗後全身臟器血栓亡 獲救濟金600萬

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，嘉義市30多歲男性接種AZ疫苗後，全身臟器血管中出現許多微小血栓，獲法定最高救濟上限新台幣600萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年5月26日開會審議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次僅6案核予救濟，分別為AZ、莫德納疫苗各3案，其中救濟金額最高為600萬元。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞告訴中央社記者，這次核予救濟600萬元救濟金個案，為嘉義市30多歲男性，據審議小組會議紀錄，個案病理解剖報告記載個案全身臟器血管中出現許多微小血栓。

依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案皆符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，症狀與接種AZ疫苗相關，核予死亡給付救金600萬元，及喪葬補助30萬元。

自去年3月中旬接種COVID-19疫苗起，這一例案件並非國內首度獲得救濟金600萬元者，早在今年3月10日一名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限600萬元，創預防接種受害救濟制度創辦以來，首度獲600萬元救濟金。

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這次還有另名獲救濟個案值得注意，羅一鈞說明，台北市60多歲男性，接種疫苗後6天因左手水腫及後腰痛情形就醫，血液檢驗結果顯示肌肉酵素上升，手部超音波檢查結果顯示左肘積液及皮下水腫，電腦斷層檢查結果顯示無動靜脈血栓情形。

個案手部無外傷，於症狀發生前曾飲用6瓶酒，疑為酒精性肌肉炎，但專家考量個案腫脹部位為疫苗接種部位，且經住院治療約3週，所以研判症狀無法確定與接種莫德納疫苗關聯性，仍核予救濟金7.5萬元。（編輯：郭諭儒）1110615