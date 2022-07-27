歐盟開綠燈後 首列俄列車經立陶宛抵加里寧格勒

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯飛地加里寧格勒州長阿里漢諾夫表示，今天有一列火車從俄國載著水泥前往加里寧格勒，這是歐盟表示立陶宛必須允許俄國貨物通過其領土以來的首次此類行程。

塔斯社（TASS）在新聞中引述加里寧格勒州（Kaliningrad）州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）的話說：「這確實是歐盟做出決定後，抵達這裡的第一列火車」。

他表示，這是「一項相當重要的成就」。

夾在立陶宛與歐盟和北約會員國芬蘭之間，俄國高度軍事化的飛地加里寧格勒大部分物資依賴俄國供應，但這必須先經過立陶宛的領土。

加里寧格勒面積大概是瑞士的一半，人口約100萬，自俄國2月派兵侵略烏克蘭以來，該地發現自己日益陷入孤立。

立陶宛上個月表示，禁止俄國借道透過鐵路運輸部分商品，這是歐盟對俄國入侵烏克蘭實施制裁的一環。

阿里漢諾夫當時表示，「封鎖」可能會影響加里寧格勒高達50%的進口，包括煤礦、金屬和建築材料等。

但歐盟這個月表示，立陶宛有義務准許非武器的受制裁貨物，途經俄國本土和加里寧格勒之間。

在二戰的最後階段，蘇聯紅軍從德國手中奪取加里寧格勒，但隨著蘇聯解體，立陶宛成為獨立國家，導致加里寧格勒與俄羅斯本土分開。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110727