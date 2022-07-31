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艾爾段揚言再打敘北庫德族 逾百法議員聯名譴責

2022/7/31 16:14
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）政治立場左派為主的100多名法國國會議員，今天就土耳其總統艾爾段對付敘利亞北部庫德族人的「戰爭政策」予以譴責。

法新社報導，法國議員在星期日發行的週報 「星期日報」（JDD）發表聲明稱，就在世界其他地方將目光聚焦烏克蘭、俄羅斯戰爭罪行在當地與日俱增之際，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正「計劃對敘利亞北部庫德族人，發動數不清的血腥攻勢」。

大部分來自左派和生態政黨的民選代表、國會議員、上議院參議員在聲明中說：「西方國家不能再視而不見。」

部分右翼共和黨（LR）人和總統馬克宏（Emmanuel Macron）的執政黨也加入行列。

他們呼籲西方「保證會保護在歐洲土地上的庫德族活動人士和團體」。

艾爾段威脅要對敘北庫德族人控制地區展開新一波軍事攻勢，他想要在當地建立一道30公里深的緩衝區。

過去6年間，土耳其已經對敘利亞發動一系列攻勢，最近一次是在2019年。時任美國總統川普決定撤離當地美軍後，土耳其就對庫德族民兵進行廣泛空中和地面攻擊。

艾爾段敦促俄羅斯和伊朗支持他的行動，上週在3方高峰會中指出：「我們將繼續打擊恐怖組織」。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1110731

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