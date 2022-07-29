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沙國王儲訪法 將與馬克宏談產油、伊朗核協議

2022/7/29 03:36
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天歡迎沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼到訪。在俄烏戰爭未止、挽救伊朗核協議的談判前景不明的情況下，西方國家正加緊努力討好這個重要產油國。

路透社報導，法國總統府官員告訴記者，馬克宏（Emmanuel Macron）將提出人權問題，以及討論石油生產和伊朗核子協議等議題。

然而西方國家領袖認為，2018年沙國知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被謀殺，就是穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）下的命令。馬克宏決定邀請他在艾里賽宮（Elysee Palace）共進晚宴，遭到國內反對派和人權團體抨擊。

哈紹吉的未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）告訴法新社，馬克宏接待處決她未婚夫的人，讓她「震驚又憤怒」。

目前西方正試圖抗衡伊朗、俄羅斯、中國崛起的區域影響力，亟思調整與沙國的關係。作為沙國實質統治者的穆罕默德．沙爾曼，兩週前剛在沙國與美國總統拜登（Joe Biden）會談。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭後，莫斯科政府掐住對歐洲的天然氣供應，法國與其他歐洲國家試圖讓能源來源多元化。馬克宏希望沙烏地阿拉伯能增產。

法國是沙烏地阿拉伯的主要武器供應國，然而因為葉門發生全球最嚴重的人道危機，要求法國檢討軍售的壓力愈來愈大。沙國為首的聯軍自2015年起在葉門對抗伊朗的盟友「青年運動」（Houthi）。

馬克宏去年12月訪問沙烏地阿拉伯，成為哈紹吉遇害後首位訪沙的西方領袖。對於他致力與沙國王儲往來遭批評，馬克宏反駁說，沙國重要性不容忽視。（譯者：楊昭彥）1110729

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