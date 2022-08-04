日本山形新潟大雨致災2人生死未卜 新幹線停駛
（中央社東京4日綜合外電報導）日本山形縣及新潟縣等地這兩天遭受破紀錄大雨侵襲，已知發生2人生死未卜、山形新幹線部分區間今天整日停駛、民宅泡水停電等災情，日本政府已派遣自衛隊前往災區協助救災。
日本讀賣新聞報導，受到滯留鋒面影響，日本東北地方部分地區及新潟縣降下破紀錄大雨，日本氣象廳從3日晚間到4日清晨止，共對山形縣及新潟縣共10個市町村發布大雨特別警報。
截至今天上午8時止的24小時累積雨量，新潟縣關川村高達560毫米、同縣村上市410毫米、福島縣北塩原村314.5毫米、山形縣飯豐町306.5毫米，都創當地觀測史上最大雨量紀錄。
儘管大雨特別警報已在今天上午全數解除，但山形縣內的最上川氾濫，造成民宅淹水等災情擴大。
山形縣飯豐町一處鐵路橋梁因大雨崩塌，附近的一般馬路橋梁也崩落，傳出有一輛車因此摔落河川，縣警正在調查中。
新潟縣村上市高根地區因土石崩落，造成約200個家戶共530人聯外交通中斷。
日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天說，截至今天上午9時30分止，已接獲有2位民眾生死未卜的報告，且發生最上川等多條河川氾濫、各地出現土石崩落，特別是在山形縣及新潟縣，發生許多民宅泡水等災情。
松野說，新潟縣與山形縣知事今天已提出人命救助與給水協助的災害派遣請求，中央目前已派遣部隊前往協助。
他說，中央將跟地方政府密切合作，在留意二次災害的情況下全力採取災害應變對策。另外，目前已決定讓山形縣及新潟縣的13個市町村適用災害救助法。
日本新潟縣及山形縣等地，這兩天遭受前所未見的破紀錄大雨侵襲，部分地區發生河水氾濫等災情。
山形縣大江町政府表示，流經町內的最上川越堤造成部分地區民宅泡水，目前正在確認詳細災情。
根據國土交通省設置在最上川周邊的監視錄影機所拍攝影像，在今天清晨5時40分，可以看到河水氾濫淹沒道路及民宅泡水的情況。
山形縣飯豐町已有約百戶人家通報自家淹水，部分道路也泡在水中。
福島縣喜多方市政府表示，受到大雨影響，塩川町東榮町地區民眾通報有民宅泡水。其他地區目前也都相繼傳出淹水災情。
有關停電部分，當地電力公司表示，山形縣內7市町一度有3165戶停電，經持續搶修後，3日晚間10時共有711戶停電。
大雨也造成山形縣部分固定電話無法使用，NTT東日本公司正在調查及搶修中。
在交通部分，JR東日本公司表示，山形新幹線受到大雨影響，今天從福島車站到新庄車站區間雙向停駛。地方線路部分，羽越本線與米坂線部分區間今天同樣整日停駛。
目前已知山形縣內部分道路及東北中央自動車道（類似高速公路）部分區間，今天都因大雨停止通行。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110804
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