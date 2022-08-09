更多編輯台推薦新聞：
奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼
娛樂

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本沖繩縣議會通過決議 抗議中國飛彈落入近海

2022/8/9 13:51（8/9 14:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國日前發射5枚飛彈落入日本沖繩縣波照間島近海的日本專屬經濟區（EEZ），對此沖繩縣議會9日上午在臨時會中一致通過抗議決議案。圖為沖繩縣議會5月舉行會議。（共同社）
中國日前發射5枚飛彈落入日本沖繩縣波照間島近海的日本專屬經濟區（EEZ），對此沖繩縣議會9日上午在臨時會中一致通過抗議決議案。圖為沖繩縣議會5月舉行會議。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）中國日前軍事演習發射5枚飛彈落入日本沖繩縣波照間島近海的日本專屬經濟區（EEZ），對此沖繩縣議會今天上午在臨時會中一致通過抗議決議案。

日本琉球新報報導，抗議決議中載明「強烈要求勿在沖繩近海實施任何軍事演習」等，及向中國表明「非以軍事對軍事，強烈要求堅持和平協商及透過外交談判解決」。

抗議決議寄送對象為中國國家主席及中國駐日大使兩人。

另外，沖繩縣議會也一致通過另一項提案，就是要求日本政府籲請中國勿在沖繩近海實施軍事演習的意見書。

意見書指出，「為避免發生軍事衝突，（日本政府應）籲請中國及美國透過冷靜且和平談判尋求解決」。

意見書寄送對象為日本首相及外務大臣等人。抗議決議與意見書都將利用郵寄方式寄送。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110809

延伸閱讀
日相岸田會聯合國秘書長 強烈譴責中國射飛彈中國軍演飛彈落點近 可能提升日本強化國防民意中國飛彈落日本專屬經濟區 中國稱EEZ說法不存在中國5枚飛彈落入日本專屬經濟區 日方強烈抗議要求中止軍演專家：防衛省公布共軍飛彈軌跡 落實台灣有事日本有事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族