日本沖繩縣議會通過決議 抗議中國飛彈落入近海

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中國日前發射5枚飛彈落入日本沖繩縣波照間島近海的日本專屬經濟區（EEZ），對此沖繩縣議會9日上午在臨時會中一致通過抗議決議案。圖為沖繩縣議會5月舉行會議。（共同社）

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（中央社東京9日綜合外電報導）中國日前軍事演習發射5枚飛彈落入日本沖繩縣波照間島近海的日本專屬經濟區（EEZ），對此沖繩縣議會今天上午在臨時會中一致通過抗議決議案。

日本琉球新報報導，抗議決議中載明「強烈要求勿在沖繩近海實施任何軍事演習」等，及向中國表明「非以軍事對軍事，強烈要求堅持和平協商及透過外交談判解決」。

抗議決議寄送對象為中國國家主席及中國駐日大使兩人。

另外，沖繩縣議會也一致通過另一項提案，就是要求日本政府籲請中國勿在沖繩近海實施軍事演習的意見書。

意見書指出，「為避免發生軍事衝突，（日本政府應）籲請中國及美國透過冷靜且和平談判尋求解決」。

意見書寄送對象為日本首相及外務大臣等人。抗議決議與意見書都將利用郵寄方式寄送。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110809