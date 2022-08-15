更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
塔利班重掌阿富汗週年》女權遭嚴重剝奪、家庭絕望賣子 一窺當地景況
首頁 / 國際

民間消費帶動 日本第2季經濟連三季擴張

2022/8/15 12:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）4至6月數據顯示，在強勁的民間消費帶動下，日本第2季經濟連續第3個季度擴張，這顯示受COVID疫情影響而低迷許久之後，日本經濟終於要開始復甦。

但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、全球成長緩慢、供應受限以及原物料價格高漲造成家戶生活支出增加，復甦前景仍存在不確定性。

政府數據顯示，日本第2季國內生產毛額（GDP）年化後成長2.2%，相較於1至3月上修後的0.1%突飛猛進，但低於市場預期的2.5%增幅。

日本第2季經濟成長主要由民間消費增加1.1%拉抬，資本支出增加1.4%，外部需求對GDP帶來的影響不增也不減。

私人消費占日本GDP一半以上。

日本從疫情衝擊後全面復甦的腳步落後其他主要經濟體，主要是因為消費疲弱，部分原因是持續實施到今年3月的防疫措施限制了活動。

日本中央銀行「日本銀行」不得不在全球紛紛緊縮貨幣對抗通貨膨脹之際，依然維持寬鬆貨幣政策。

決策官員希望先前受到壓抑的需求能夠支撐消費，直到薪資上漲到足以抵銷不斷增加的生活成本。然而，分析師表示，在全球需求放緩風險加大的情況下，企業是否會加薪仍存在不確定性。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110815

COVID-19
第4輪快篩實名制首日開賣情形 指揮中心下午說明 8/14本土2萬802例 較上週同期降4.5%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族