民間消費帶動 日本第2季經濟連三季擴張

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（中央社東京15日綜合外電報導）4至6月數據顯示，在強勁的民間消費帶動下，日本第2季經濟連續第3個季度擴張，這顯示受COVID疫情影響而低迷許久之後，日本經濟終於要開始復甦。

但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、全球成長緩慢、供應受限以及原物料價格高漲造成家戶生活支出增加，復甦前景仍存在不確定性。

政府數據顯示，日本第2季國內生產毛額（GDP）年化後成長2.2%，相較於1至3月上修後的0.1%突飛猛進，但低於市場預期的2.5%增幅。

日本第2季經濟成長主要由民間消費增加1.1%拉抬，資本支出增加1.4%，外部需求對GDP帶來的影響不增也不減。

私人消費占日本GDP一半以上。

日本從疫情衝擊後全面復甦的腳步落後其他主要經濟體，主要是因為消費疲弱，部分原因是持續實施到今年3月的防疫措施限制了活動。

日本中央銀行「日本銀行」不得不在全球紛紛緊縮貨幣對抗通貨膨脹之際，依然維持寬鬆貨幣政策。

決策官員希望先前受到壓抑的需求能夠支撐消費，直到薪資上漲到足以抵銷不斷增加的生活成本。然而，分析師表示，在全球需求放緩風險加大的情況下，企業是否會加薪仍存在不確定性。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110815