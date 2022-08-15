二戰結束77週年 日本閣員參拜靖國神社

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（中央社東京15日綜合外電報導）二次世界大戰結束77週年的這一天，包括經濟安全保障擔當大臣高市早苗在內的兩位內閣大臣陸續前往靖國神社參拜。

東京靖國神社供奉250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也供奉多名二戰甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

法新社報導，除了高市早苗，復興大臣秋葉賢也同樣赴靖國神社參拜。

身為日本已故前首相安倍晉三親信的高市早苗，過去例行赴靖國神社參拜，今天參拜後對記者說：「今年烏克蘭發生戰爭，我祈禱不要再有人死於戰爭了。」她表示，她是為靖國神社內供奉的英靈表達她的「敬意」。

經濟產業大臣西村康稔週末期間已前往神社參拜。

至於去年10月就任的首相岸田文雄，他今天並未參拜神社，而是選擇獻上自費供奉「玉串料」。

2013年以來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110815