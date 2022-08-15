更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
安倍晉三遇刺
新聞專題
安倍晉三遇刺2/234
首頁 / 國際

二戰結束77週年 日本閣員參拜靖國神社

2022/8/15 14:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）二次世界大戰結束77週年的這一天，包括經濟安全保障擔當大臣高市早苗在內的兩位內閣大臣陸續前往靖國神社參拜。

東京靖國神社供奉250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也供奉多名二戰甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

法新社報導，除了高市早苗，復興大臣秋葉賢也同樣赴靖國神社參拜。

身為日本已故前首相安倍晉三親信的高市早苗，過去例行赴靖國神社參拜，今天參拜後對記者說：「今年烏克蘭發生戰爭，我祈禱不要再有人死於戰爭了。」她表示，她是為靖國神社內供奉的英靈表達她的「敬意」。

經濟產業大臣西村康稔週末期間已前往神社參拜。

至於去年10月就任的首相岸田文雄，他今天並未參拜神社，而是選擇獻上自費供奉「玉串料」。

2013年以來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110815

安倍晉三
日媒：賀錦麗擬出席安倍國葬 料將會晤日相談及台海局勢 涉揚言暗殺首相岸田文雄 日本無業男子遭逮
高市早苗
日本自民黨人事改組 傳高市早苗恐卸任政調會長 日本財經改革方針 罕見加註台海和平穩定重要性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒：賀錦麗擬出席安倍國葬 料將會晤日相談及台海局勢