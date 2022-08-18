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德里病例快速增加 約5成感染BA.2.75

2022/8/18 16:20
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（中央社記者林行健新德里18日專電）經過一陣子的平緩期之後，Omicron亞型變異株BA.2.75在印度開始快速散播，尤其首都德里，COVID-19疫情似有死灰復燃之勢，過去兩週確診病例約增加一倍，新增病例中逾5成感染BA.2.75。

根據德里衛生部公布的最新數據，16日一整天期間，德里新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例為1652例，當天接受檢測者為1萬6658人，陽性率達9.92%，有8名病例死亡，但也有1702人康復。

目前德里正在休養或治療中的COVID-19病患有6800多人。

和8月1日的822例相比，16日的新增病例已大約增加一倍；數據也顯示，德里主要醫院的COVID-19病床使用率，也自1日的3.23%增至6.23%，過去2週平均每天有5名病患死亡。

德里早於今年4月即已開放民眾免戴口罩，但上週再次規定出入公共場所，包括捷運站、公車站、市場等，必須戴口罩，違者罰款500盧比（約新台幣189元）。

德里最大公立醫院LNJP醫院院長庫瑪（Suresh Kumar）表示，德里COVID-19的新增病例當中，逾5成是感染Omicron亞型變異株BA.2.75。

BA.2.75是於今年6月間在印度首度被發現，病毒學家認為傳染力可能比其他變異株更強，但致死率並不高，呼籲民眾不要驚慌，但要戴好口罩。

媒體報導，印度至少已有10省發現BA.2.75，但印度衛生部暫未對此作出公開確認。

根據台灣中央流行疫情指揮中心15日的新聞稿，今年7月20日至8月11日境外移入個案中，就有3例BA.2.75個案是從印度移入。

另方面，德里首都轄區副首長西索迪亞（Manish Sisodia）在印度電視台指出，這兩週的新增病例，有9成以上只注射過2劑COVID-19而尚未注射加強劑，鼓勵民眾趕緊注射。（編輯：林憬屏）1110818

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