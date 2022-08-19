參加派對遭疑碰毒 芬蘭總理願接受藥檢證清白

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芬蘭總理馬林日前參加派對遭人懷疑用毒，她18日表示願接受藥檢，以證清白。（圖取自facebook.com/MarinSanna）

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（中央社赫爾辛基18日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前參加派對的一段影片外流，引發外界批評，甚至遭人懷疑用毒，36歲的她今天表示願接受藥檢，以證清白。

法新社報導，這支外流的影片顯示馬林和一群人跳舞，影片在社群媒體和當地媒體廣泛流傳。

一些人也將影片中所聽到參與派對者的談話解讀為他們是在談論毒品，這在社群媒體上引發激烈爭論，並遭總理本人強烈否認。

馬林今天告訴媒體：「我沒什麼好隱瞞的。我沒有碰毒，因此對於接受藥檢，我沒問題。」

她說自己當時「和朋友共度夜晚時光」，且影片是在「私人處所拍攝」。

馬林在影片中跳舞的行為遭部分人士批評，挨批這麼做對一位總理來說不恰當，其他人則捍衛了馬林和朋友享受私人活動的權利。

國會議員卡納（Mikko Karna）發推文表示，馬林「自願接受藥檢」對一位領袖來說「相當明智」。卡納是馬林聯合政府其中一個加盟政黨中間黨（Centre Party）黨員。

馬林對媒體表示，她在派對上有飲酒，但否認碰毒或目擊任何參加者用毒。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110819