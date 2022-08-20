芬蘭總理馬林派對熱舞惹議 接受藥檢重申未碰毒

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（中央社赫爾辛基19日綜合外電報導）36歲芬蘭總理馬林參加派對熱舞，影片外流後挨轟，有人還懷疑她吸毒。馬林今天說已接受藥檢，重申自己從未碰毒；波蘭總理稱馬林有充分理由玩樂，因為芬蘭即將加入北約。

這段外流的影片在社群網站和芬蘭媒體上廣為流傳，內容顯示馬林（Sanna Marin）與一群朋友和名流跳舞狂歡；有些人認為影片中參加派對者所說的話涉及毒品，這在社群媒體上引發熱議，馬林則嚴正否認。

法新社報導，馬林在官邸告訴記者：「為了打消一切質疑，我今天接受了藥檢。」

她說藥檢結果會在一週內出爐，也會立刻向媒體公布。

馬林先前表示，她當時「正與朋友共度良宵」，影片是「在私人場所拍攝」。

她不僅否認吸毒，還說沒看見派對上任何人使用毒品，但她承認當時有喝酒。

馬林說：「我這一輩子，連年少的時候都從未碰過任何毒品。」

有些人批評馬林在影片中的舉止有失總理風範，但也有人捍衛她與朋友享受私人活動的權利。

許多批評焦點在於，即便是在私人活動，但她畢竟肩負總理現職；也有人質疑她能否在突發危機的時刻做出穩健決定。

馬林說：「我履行職務的能力沒有問題。我當時沒有預期要開任何會議。」

馬林所屬的芬蘭社會民主黨（Social Democratic Party）仍繼續支持她，黨內國會小組領袖林特曼（Antti Lindtman）也告訴媒體，他「看不出在私人場合和朋友一起跳舞有什麼大問題」。

馬林2019年以34歲的年輕之姿就任總理，之前也曾因在官邸辦派對而遭受抨擊。

2021年12月，有人揭發她在恐有感染COVID-19風險的情況下在外跳舞到凌晨，持續受到批評。

芬蘭電視頻道MTV3當時委託執行的民調發現，2/3受訪者認為馬林夜間出遊是「嚴重錯誤」。

路透社報導，對於馬林參加派對影片外洩一事，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天替她護航，稱馬林有充分理由出門玩樂，因為芬蘭將加入北大西洋公約組織（NATO）。

莫拉維茨奇在一場記者會被問到馬林影片外洩一事時說：「馬林總理有充分理由感到開心，因為芬蘭要加入北約。所以如果芬蘭總理在這個場合上喝多了一點芬蘭伏特加，並為此熱舞，也沒什麼不妥。」

北約30個成員國上月簽署瑞典和芬蘭申請加盟協議，只要所有成員國都予批准，兩國就可正式成為北約成員。波蘭大力支持芬蘭加入北約。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）111820