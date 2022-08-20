美黃石公園深淵池赫見人腳 漂浮水面套著鞋子

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美國黃石公園19日表示，巡邏人員在園內溫泉深淵池（圖）發現一隻人體斷腳漂浮水面，腳上還套著鞋子，警告遊客遠離園內溫泉。（圖取自twitter.com/YellowstoneNPS）

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國黃石公園（Yellowstone National Park）今天表示，巡邏人員在園內一處溫泉發現一隻人體斷腳漂浮水面，腳上還套著鞋子，警告遊客遠離園內溫泉。

法新社報導，這截人腳殘肢在黃石公園裡最深的溫泉之一「深淵池」（Abyss Pool）裡被找到，深淵池水溫在攝氏60度左右，深度超過50英尺。

園方說：「黃石公園執法人員正展開調查。目前為止掌握的證據顯示，事發疑在2022年7月31日早上於深淵池，不涉及第2人。目前園方認為沒有他殺嫌疑。」

黃石公園是美國歷史最悠久的國家公園，園內溫泉池並非首度傳出類似的駭人事件。

2016年，一名年輕男子從木棧道滑落，跌入諾瑞斯盆地（Norris Geyser Basin）一處溫泉；去年有2人被公園內的池水燙傷後接受治療。

黃石公園服務單位說：「提醒遊客在溫泉區必須留在木棧道和步道上，並在有溫泉地方附近格外小心。熱液區的地面薄而脆弱，地面下方就是滾燙的熱水。」

黃石公園位於懷俄明州、愛達荷州和蒙大拿州，占地9000平方公里，去年遊客超過480萬人。

黃石公園內有數千個地熱點，包括溫泉、泥漿、蒸氣噴發口和間歇泉，園內間歇泉數量佔全球一半，包括「老忠實」（Old Faithful）間歇泉。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110820