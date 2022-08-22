蒲亭盟友杜金愛女被炸死 俄羅斯指控烏克蘭所為

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄媒報導，俄羅斯聯邦安全局今天指控烏克蘭情治單位暗殺俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞。烏克蘭已否認和這起爆炸案有關。

路透社報導，調查人員表示，俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達利亞（Darya Dugina）20日遇害，她駕駛的Toyota Land Cruiser在路上爆炸起火，座車疑似被安裝爆炸裝置。

俄羅斯安全局（FSB）表示，這起攻擊事件由一名1979年出生的烏克蘭女子所執行。

根據俄羅斯媒體刊載的俄羅斯安全局聲明，這名女子和她10幾歲的女兒7月抵達俄國，花了1個月的時間籌劃這起攻擊案，她在達利亞住家附近租下一間公寓，暗中觀察達利亞的生活作息。

這名凶手參加20日晚上在莫斯科近郊舉行的活動，達利亞和她的父親也參加同場活動，然後凶手對達利亞的座車執行「爆炸」，這名女子已逃離俄羅斯，前往愛沙尼亞。

路透社無法證實這些報導。

案發後，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）曾說：「烏克蘭當然與此事無關，因為我們不是犯罪國家，俄羅斯聯邦才是，我們更不是恐怖主義國家。」

熟人表示，達利亞當時開的車是父親的，杜金可能才是對方企圖攻擊的目標。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110822