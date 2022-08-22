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美2架B-52將飛越巴爾幹半島 展現對北約盟邦承諾

2022/8/22 21:43（8/22 22:28 更新）
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圖為美軍B-52「同溫層堡壘」轟炸機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
圖為美軍B-52「同溫層堡壘」轟炸機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
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（中央社柏林22日綜合外電報導）因俄羅斯侵略烏克蘭、導致區域緊張情勢升溫之際，美國空軍2架B-52轟炸機今天將飛越巴爾幹半島（Balkans）上空，以展現美國對北大西洋公約組織（NATO）盟邦的承諾。

法新社報導，這2架B-52將以低空進場方式，飛越位於北馬其頓首都史高比耶（Skopje）的政府大廈，以及位於阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）的斯康德貝格廣場（Skanderbeg Square）。

此外，它們還將往南飛到蒙特內哥羅的海岸，以及位於克羅埃西亞港市杜布洛夫尼克（Dubrovnik）的羅維里耶納克要塞（Lovrijenac）。

美國駐歐洲空軍（Air Forces in Europe）在聲明中表示：「這些飛越行程，目的是要展現美國對位於東南歐北約盟邦和夥伴的承諾與保證。」

美軍B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機最新型號B-52H是一款遠程重型轟炸機，能夠發射美國武器清單上最廣泛的武器種類。

美國空軍6月也曾派遣2架F-35戰鬥機，在波羅的海國家上空執行低空進場飛越。

為了回應俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，北約盟邦持續派遣軍艦和戰機前往聯盟東側，以強化當地安全。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110822

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