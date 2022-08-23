韓防疫當局估確診數將轉降 不排除秋季再起可能性

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國防疫當局今天表示，單日確診數預計在本週或下週開始轉降，重症及死亡人數預期將在確診數下降後2到3週之內仍會持續增加；不過，就算這波疫情放緩，也可能在一般免疫力較低落的秋季再次擴散。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數新增15萬258例，約回到兩週前水準，累計2244萬9475例確診。

中央防疫對策本部疫情總括組長林淑英今天在記者會表示，近期疫情擴散速度持續放緩，確診數可能在本週或下週將轉為減勢，但預期速度可能不快，疫情放緩規模仍難以預測。

較確診數延後反應的重症及病歿人數預期將在確診數轉降後2到3週維持增勢，推估重症人數可能在9月初達到800至900例，單日病歿人數可能達到100至140例。韓國最近一天重症及病歿人數分別為487例及52例。

雖然當前疫情出現樂觀跡象，防疫當局仍警告，多數民眾免疫力較低落的10到11月很有可能再出現大規模感染，林淑英說明，根據疾病管理廳與相關專家分析，疫情在秋季、冬季都可能再次擴散，「可能影響因素包括免疫力降低、季節性因素及新變種病毒出現等」。

韓國防疫當局對全國及首都圈地區疫情評估等級以連續3週維持在「中等」，非首都圈則為「高風險」，當局指出，非首都圈60歲以上惡化風險較高族群的確診數持續增加，可能對醫療體系造成負擔。

8月14日至20日為止，韓國平均每天新增12.7萬多例確診，較前一週增加4.8%，代表傳染可能性的基本再生指數雖從1.18降至1.06，但仍高於1，表示疫情持續擴散。

平均重症人數也較前一週增加2.9%，來到463例；病歿人數則增加25.5%，單週累計414例。（編輯：林憬屏）1110823