美副國務卿雪蔓中國大使秦剛會談逾一小時 聚焦台海議題

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美國副國務卿雪蔓（左）23日會見中國駐美大使秦剛（右），雙方會談一個多小時。（左圖取自twitter.com/deputysecstate，右圖取自twitter.com/AmbQinGang）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）美國副國務卿雪蔓今天在國務院會見中國駐美大使秦剛，雙方會談一個多小時，是美國眾議院議長裴洛西月初訪台後美中資深官員首次會晤。外媒報導，雙方談論重點為台海議題。

台海局勢、美中關係近來因裴洛西（Nancy Pelosi）月初率領國會代表團訪台緊張升高，秦剛上午10時抵達美國國務院杜魯門大樓，與美國務院第2把交椅雪蔓（Wendy Sherman）會面，停留時間約1小時40分鐘。

相較於去年8月、今年3月與雪蔓會談後大方接受媒體訪問，秦剛今天步出國務院大樓時面色略顯凝重，面對媒體採訪請求僅以「謝謝大家」回應；被問到今天會面是否談及台灣議題時，也避而不談，迅速驅車離開。

中國駐美大使秦剛（右）23日前往美國國務院大樓與美國副國務卿雪蔓會晤，會後步行離開時面色略顯凝重，拒絕接受媒體訪問。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年8月24日

會談結束10小時，不見中方對外說明會談內容。在美國方面，截至發稿為止，國務院未依循與他國代表使節會面慣例，於事後發布會議摘要，說明雙方會談重點，也尚未回覆中央社記者針對今天會議內容的提問。

國務院僅稍早向美國之音簡短透露，雪蔓今天與秦剛重點討論台海議題，也觸及美中使館外交運作、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施、對塔利班官員的旅行禁令等。

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美中近年來早已因為在貿易、科技、人權、軍事、學術等問題上交惡鬧得不愉快，中國近日以裴洛西訪台為藉口，向美、台祭出的一系列報復措施，讓雙方關係更為緊繃。

這些作為包括向台灣周圍發射飛彈、派遣共機跨越台海中線、制裁裴洛西與她的家人，以及取消或暫停美中8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議等。美方指控北京製造危機、改變現狀，試圖建立台海「新常態」，批評中方反應過度。（編輯：馮昭）1110824