南華早報：中共藉核震懾美日別涉入台海 恐適得其反

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南華早報報導，中國社群平台廣傳可攜核彈頭的彈道飛彈畫面，意圖震懾美日別插手台海，專家表示，如此只會導致日本更親美，並加速日本軍事擴張。（圖取自南華早報網頁scmp.com）

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（中央社台北22日電）中共藉美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台一事發動圍台軍演前，中國社群平台廣傳可攜核彈頭的彈道飛彈畫面，意圖震懾美日別插手台海，專家說，如此只會導致日本更親美，並加速日本軍事擴張。

香港「南華早報」（SCMP）21日報導，月初裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，在共軍即將展開前所未有的圍台軍演數日前，社群媒體平台微博與微信廣傳兩輛飛彈發射車載著東風5B洲際彈道飛彈的影音。

於此同時，這段影音也呈現其他能夠搭載核彈頭的東風系列飛彈，像是機動型的東風27、東風16與東風15B行經市區街頭的畫面。所有的東風系列飛彈都能搭載核彈頭，而東風5B的射程可涵蓋北美，達1萬5000公里。

中共解放軍總參謀部退役上校岳剛表示，「這是意在警告美國及其盟友日本別涉入台灣議題，提醒這兩國，北京具有能給予致命打擊的威力最強武器」。

岳剛把中國對美日的核震懾與俄侵烏後俄國也曾藉類似手法恫嚇西方國家相提並論，又說俄羅斯成功以核嚇阻美國與北大西洋公約組織（NATO）別直接干涉烏克蘭戰爭。

他表示，「蒲亭的先例激發北京，那就是未來台海一旦爆發衝突，核震懾是遏止美日介入的可行戰略」。

日本早稻田大學國際教養學部副教授張望卻說，核震懾戰略不但將導致日本更親美，還將導致日本政府擴張軍力。他提醒，「複製俄國的作戰思維與戰略太冒險，反而會加速日本軍事擴張」。

第二次世界大戰後，日本頒布和平憲法，但已故日本首相安倍晉三意識到中國威脅與日俱增，執政期間力主修憲，使日本自衛隊地位更明確，並主張修正憲法第9條，也就是絕不宣戰及禁止日本具備可發動侵略武力的條款。

張望指出，「若台海爆發衝突，將徹底改變當前日本的和平思維，因近來（中共）的軍演凸顯，若美國在日本境內的軍事基地遭受解放軍的攻擊，日本不可能置身事外」。

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據日經亞洲21日報導，1996年第3次台海危機後，當時日本首相橋本龍太郎即示警，美中若出現任何形式的衝突，日本勢必捲入其中，甚至演變日中衝突。

另據日本讀賣新聞21日報導，考量中國飛彈部署的數量遠超過日本，還有「台灣有事」日本難避免，日本考慮在南西諸島（台灣與九州間島嶼群）和九州等地，部署逾千枚射程可達中國沿海和北韓的長程巡弋飛彈。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110822