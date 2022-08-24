CNN：俄軍侵烏未如預期 蒲亭主義仍屹立不搖

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（中央社紐約24日綜合外電報導）俄烏戰爭今天滿6個月，自2月24日開戰以來，俄羅斯情勢確實出現變化，但美媒CNN分析，蒲亭主義仍看不到土崩瓦解的跡象，拿蒲亭統治下的俄羅斯對照蘇聯末期仍言之過早。

蒲亭（Vladimir Putin）自2000年起先後擔任俄國總統與總理，蒲亭主義（Putinism）指的是蒲亭統治下的俄國形成的社會和政經體系。其中一大特色，就是政治與財政權力集中於聯邦安全局（FSB）、內政部、武裝部隊、國家近衛軍（National Guard）等多個政府單位的前任和現任掌權者。

根據五角大廈最新估計，入侵烏克蘭已造成7萬至8萬俄軍傷亡，就算估計數字偏高，仍可推斷半年內在烏克蘭死亡的俄軍，已經多於蘇聯入侵阿富汗的10年戰爭。

然而蒲亭的支持率不受戰爭影響，2月24日過後，官方調查單位WCIOM和獨立民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）多次公布蒲亭支持率超過8成。6月WCIOM一份調查更發現，可能有72%的俄國人支持蒲亭對烏克蘭的「特殊軍事行動」。可以說大多數俄國人公開或私下支持這場戰爭，或是默許蒲亭的帝國重建計畫。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，斷言俄國民調單純反映國家宣傳力量的說法很誘人，畢竟俄國侵烏後迅速封殺殘存的自由媒體，並制定新法嚴厲懲罰破壞軍隊名聲的「不實」消息，但這不代表俄國人無處得知俄軍在烏克蘭損失慘重。

去年被俄國當局列為「外國代理人」的獨立媒體網站Mediazona，就根據地方新聞和社群媒體貼文，記錄到5185名俄軍的死訊。

Mediazona更發現，相對富裕的俄國中產階級可能仍與俄軍死亡消息絕緣，因為許多陣亡軍人來自俄國比較貧窮的地區，又以達吉斯坦（Dagestan）和布里亞特（Buryatia）記錄到的傷亡人數最多，人口最多又最富庶的莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（St. Petersburg）陣亡將士相對很少。

蒲亭的高支持率有時也被認為源於俄國人的恐懼和從眾氛圍。根據獨立監督組織OVD-Info，俄國已基於反戰行為，逮捕或拘留1萬6380人，且已有75起依「假新聞法」立案的刑事案件。

一些觀察家好奇蒲亭還能仰賴俄國民意支持多久。各國已祭出嚴厲制裁，把俄國孤立於全球經濟之外，並大幅刪減供應俄國的商品。西方投資者多已逃離俄國，長期仰賴歐美飛機的航空等產業受創嚴重。

CNN記者塞巴斯汀（Clare Sebastian）最近指出，蒲亭及其技術官僚多年來透過進口替代（發展本土商品取代進口貨），努力打造一個不受制裁影響的俄國經濟，並發展出一套支付系統來迴避金融孤立措施。

連麥當勞（McDonalds）、星巴克（Starbucks）改名上路，都被俄國轉化成展現經濟韌性的故事。

但耶魯大學管理學院（Yale School of Management）近期一份研究描繪的俄國前景較為悲慘，作者主張，俄國沒有基礎設備把天然氣等能源出口至亞洲，製造商缺乏國際供應商的零件，官方數據只是在掩蓋經濟倒退的深度。

報告指出：「蒲亭幻想自給自足、推行進口替代，但俄國國內生產已完全停擺，且沒有能力替代失去的生意、商品和人才。俄國國內創新和生產基礎被掏空，導致物價飆漲和消費者不安。」

儘管如此，俄國的金融系統尚未崩潰，消費者的焦慮並未化成政治動盪。烏克蘭及其支持者現已轉向討論，如何讓被動支持蒲亭的俄國人感覺到痛。

烏克蘭總統蒲亭（Volodymyr Zelenskyy）近期演說時表示：「我們正在研擬對俄新制裁，還要促使這個恐怖主義國家的公民，感受到他們對於當前情況的責任。歐洲日益擴大討論對俄國護照持有者的簽證限制，新的國家和政治人物陸續加入。」

目前還不清楚簽證禁令最終能否改變俄國人的行為。一些歐洲領袖仍不願支持禁令，如德國總理蕭茲（Olaf Scholz）最近曾說，各國領袖在簽證禁令議題上必須「非常清楚」侵烏是「蒲亭的戰爭」，而非「俄國人民的戰爭」。

蒲亭可能是決策者，但他獲得一整個集合體的支持並幫助他實現政策。不論他們面臨何種制裁後果，忠於蒲亭的權貴仍未與他分道揚鑣。

CNN指出，現況不僅慘淡，並顯示蒲亭有意長期作戰，他可能指望未來6個月歐洲人將面臨更高的能源價格，可能讓各國政府承受更多壓力，繼而促使烏克蘭提出和平協議。冬日將至，但烏克蘭人可是在為民族生存而奮鬥。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110824