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美司法部宣誓書釋搜索理由 認川普手握機密涉情蒐

2022/8/27 10:43（8/27 10:56 更新）
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美國司法部26日表示，司法部認為前總統川普非法持有美國最需要嚴加保護的機密。圖為川普的海湖俱樂部別墅。（路透社）
美國司法部26日表示，司法部認為前總統川普非法持有美國最需要嚴加保護的機密。圖為川普的海湖俱樂部別墅。（路透社）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國司法部今天表示，司法部認為前總統川普非法持有美國最需要嚴加保護的機密，包括若干涉及情報蒐集和秘密人力資源的文件，因此對川普帶走白宮紀錄一事發起調查。

司法部公布大量刪節過的宣誓書，內容攸關聯邦調查局（FBI）8月8日搜查川普在佛羅里達州「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）別墅的行動依據。FBI探員當時查扣了11組機密紀錄，包括部分標示為「極機密」的文件，一旦曝光，可能嚴重威脅國安。

一名未透露身分的FBI探員在宣誓書中表示，川普今年1月返還15箱政府紀錄給美國國家檔案局（U.S. National Archives）後，FBI檢視並發現184份含有國防資訊、「有機密標示」的文件。根據宣誓書內容，箱子裡的其他紀錄還有川普的手寫筆記。

路透社報導，和宣誓書一起公布的文件顯示，知悉川普卸任後行徑的「大量平民證人」正在協助調查，這樣的披露實屬罕見。

川普面臨數項聯邦和州層級的調查案，涉及他在總統任內及私人企業的作為，FBI的搜索是其中一案的重大升級行動。

起草宣誓書的探員寫道，FBI檢視川普返還給國家檔案局的資料後，有「相當理由」（probable cause）認為海湖俱樂部還藏有更多文件。

這名探員補充表示：「也有相當理由認為可在這處宅院發現妨礙（司法公正）證據。」

宣誓書顯示，其他川普返還的國防相關紀錄，還涉及協助美國蒐集情報的「秘密人力資源」、美國執行外國監視的細節，以及利用一項確立美國國內監視計畫的法律所蒐集得來的情報。

這份32頁的宣誓書在司法部要求下遭到大量刪節，大部分頁面都有數處被塗黑，還有一些是全被蓋掉。除了宣誓書，司法部還公布了另外6頁文件。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110827

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