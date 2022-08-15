川普莊園遭突襲式搜查後 美執法機構面臨威脅增

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美國聯邦調查局和國土安全部警告執法機構說，在上週搜查前總統川普的海湖俱樂部（圖）別墅後，當局面臨的威脅有所增加。（圖取自川普集團網頁trump.com）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部警告執法機構說，在前總統川普位於佛羅里達州的別墅上週遭突襲搜查後，當局面臨的威脅有所增加。

國土安全部向路透社證實，已於12日發布一份有關這些威脅的公告，但拒絕分享細節。美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）分別報導公告的相關內容。

哥倫比亞廣播公司報導，公告說，「FBI最近在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）執行搜查令後，FBI和國土安全部發現，聯邦執法部門和其他執法部門及政府官員面臨的威脅有所增加」。

根據報導，這份備忘錄提到的隱憂之一是，有人揚言要「在FBI總部前放置所謂的髒彈（Dirty bomb），並號召發起『內戰』和『武裝叛亂』」。美國各機構已確認接獲「多起明確威脅，以及與棕櫚灘搜查有關的司法、執法和政府官員所面臨的死亡威脅，包括批准搜查棕櫚灘的聯邦法官」。

報導說，這份公告說，這類威脅大多都在網路上流傳。

FBI探員本月8日史無前例地突襲川普海湖俱樂部莊園，而根據本月12日對外公開的搜索令狀，探員在川普家中找到11套機密資料，這透露出司法部有基於本案可能違反間諜法（Espionage Act）而進行搜索的「相當理由」（probable cause）。

共和黨人今天加大力度，要求公布FBI的宣誓書，證明其有沒收文件的正當理由。

川普、他的盟友、國會中的若干共和黨人和許多保守派專家都對FBI和參與調查的官員表示憤怒，並在沒有證據的情況下，向他們的支持者宣稱FBI接下來將鎖定他們。

FBI今天拒絕證實這份公告的存在，但表示「聯邦調查局持續關切暴力事件和對執法部門的暴力威脅」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110815