南美洲汪洋中島嶼 科學家發現新鳥類物種

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（中央社聖地牙哥26日綜合外電報導）在南美洲一處微風吹拂的曠野，住著一隻身形小巧的鳥。這個全新發現的鳥類物種，可能彰顯研究這塊全世界最偏遠地區的重要性。

路透社報導，科學家在智利南部合恩角（Cape Horn）100公里以外的迭戈拉米雷斯群島（Diego Ramirez Islands）發現了亞南極棘尾雷雀（Subantarctic Rayadito）。這種鳥有著黑黃交雜的褐色羽毛，以及巨大的鳥喙，令生物學家感到十分困惑。因為這種鳥類被發現居住在「沒有樹木生長的地區」。

亞南極棘尾雷雀長得和居住在巴塔哥尼亞地區（Patagonia）南邊森林的一種棘尾雷雀十分相似，但後者卻居住在樹林裡，把巢築在空樹幹當中。

智利麥哲倫大學暨美國北德州大學學者、合恩角國際全球變化研究和生物文化保護中心（CHIC）主任羅西（Ricardo Rozzi）表示，「那裡沒有灌木叢，沒有樹木物種，基本上就是在一片汪洋當中，有一種森林鳥類存活了下來」。

經過6年研究，這項發現26日發表於科學期刊「自然」（Nature）。羅西說，這隻小巧的鳥類令研究人員「著迷」。

研究人員之一、智利大學生物學家瓦斯蓋茲（Rodrigo Vasquez）表示，基因研究顯示，除了外表和行為之外，這個新發現物種「和其他的傳統棘尾雷雀，在基因突變上也存在差異」。

學者在島上捕捉了13隻亞南極棘尾雷雀進行測量。他們在期刊中表示，「迭戈拉米雷斯群島上的鳥體型更大更重（有更長且寬的鳥喙，跗骨也更長），但尾部卻更短」。

對羅西而言，這個物種可能成為「一種象徵…讓我們更加了解」鮮為人知的迭戈拉米雷斯群島。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110827