交換日本水族館具足蟲 南大發現深水蝨新物種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南大學副教授黃銘志和日本新江之島水族館交換2隻墨西哥灣大王深水蝨，卻發現其中1隻是新物種，10日發表命名為猶加敦深水蝨。（台南大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南大學副教授黃銘志從基隆正濱漁港購得10隻東沙島海域大型具足蟲，再和日本新江之島水族館交換2隻墨西哥灣大王深水蝨，卻發現其中1隻是新物種，昨天命名為猶加敦深水蝨。

國立台南大學今天發布新聞稿指出，經過3年研究，台南大學生物科技學系副教授黃銘志、日本國際螯蝦學會會長井川唯史（Dr. KawaiTadashi）、澳洲昆士蘭博物館無脊椎動物榮譽研究員尼爾．布魯斯（Dr. Nile L.Bruce）共同發布生長於墨西哥灣的新種深水蝨。

黃銘志將此墨西哥灣新種深水蝨命名為猶加敦深水蝨（Bathynomus yucatanensis），8月10日在國際SCI雜誌Journal of Natural History（自然歷史雜誌）電子版發表。

南大表示，民間俗稱具足蟲的深水蝨屬於海洋等足類生物；台灣於1970年代後發展深海底拖網漁業，漁民在東沙島海域常捕獲大型具足蟲，這些具足蟲成為基隆、瑞芳當地海產店的珍饈，當地居民稱為大海蝨、大海蟲或大王具足蟲。

黃銘志3年前從基隆正濱漁港購得10隻東沙島海域大型具足蟲，因鑑定特徵而和日本新江之島水族館交換2隻墨西哥灣大王深水蝨（B.giganteus），但在鑑定過程中發現水族館提供的2隻具足蟲形態不一致。

黃銘志經細胞色素c氧化酶亞基1（COI）及16S rRNA等分子生物學比對後發現，其中1隻屬於大王具足蟲，另1隻是未經發表的物種。黃銘志為求慎重，再邀請日本井川唯史和澳洲布魯斯共同研究鑑定，並以發現地墨西哥灣猶加敦半島（Yucatán Peninsula）為新物種名稱，新生物名稱為猶加敦深水蝨。

另外，東沙島海域的具足蟲，在布魯斯比對存於澳洲北領地博物館暨美術館的模式標本後發現，澳洲肯氏深水蝨（B.kensleyi）和東沙島海域巨型具足蟲不同種，不應歸類為相同物種。

經過比對法國國家自然歷史博物館、澳洲昆士蘭博物館、澳洲北領地博物館暨美術館的具足蟲標本後，確認東沙島海域具足蟲為詹姆斯深水蝨，和澳洲肯氏深水蝨種類不相同。

南大表示，這次研究透過日本、法國、澳洲等水族館及博物館合作，並找回詹姆斯．洛瑞（James K.LOWRY）於2006年向台灣國立海洋生物博物館借出的珍貴具足蟲標本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當年洛瑞根據海生館標本和澳洲珊瑚海產具足蟲成立一個具足蟲新種，就是後來的肯氏深水蝨（B.kensleyi）；這次標本回鄉，名稱將不再是肯氏深水蝨，而是詹姆斯深水蝨。黃銘志自費高額購得的珍貴具足蟲標本，將捐給台灣博物館作為學術研究使用。

黃銘志說，具足蟲具有超現代造型，宮崎駿「風之谷」中的王蟲、星際大戰中的黑武士，都有具足蟲的影子。詹姆斯深水蝨是目前台灣發現的大型具足蟲，他希望除帶動台灣深海生物研究及保育風氣，也可嘗試進行具足蟲3D影像化及人工智慧AI辨識化，讓更多人認識台灣。（編輯：黃世雅）1110811