下雜魚中撈出新物種 水試所發現5種淺海無線鰨

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水試所在研究屏東東港下雜魚堆時發現新物種，和國外學者合作鑑定出洪氏無線鰨等5種新的淺海無線鰨。圖為分布於台灣的洪氏無線鰨（S.hongae）正模標本新鮮樣本照。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月6日

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）魚市俗稱牛舌或龍舌的舌鰨科比目魚分類上為無線鰨屬，水試所在研究屏東東港下雜魚堆時發現新物種，和國外學者合作鑑定出洪氏無線鰨等5種新的淺海無線鰨，研究成果在國際動物分類學期刊發表。

農委會水試所今天發布新聞指出，水試所海洋漁業組探測技正李茂熒與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的無線鰨分類專家Thomas A. Munroe合作發現5種新的淺海無線鰨，

李茂熒接受記者電話訪問時指出，這5種淺海無線鰨應從小吻無線鰨釐出，成為新的物種，分別是實際上有取得漁獲進而研究的洪氏無線鰨（S. hongae）（取自屏東東港下雜魚堆）及越南的短頭無線鰨（S. brachycephalus）。

還有運用日本高知大學魚類樣本館的樣本研究確認的日本的粗體無線鰨（S. robustus）。

另2種是經由研究位在美國華盛頓特區、由史密森尼學會管理的美國國立自然史博物館樣本，而確認的菲律賓的細身無線鰨（S. leptosomus），以及巴布亞紐幾內亞的多鱗無線鰨（S. polylepis）。

李茂熒說，其實這次研究發現的起源是，2007年他在博士生期間，在屏東東港的下雜魚堆裡發現數百尾小型無線鰨，原以為是東方無線鰨（S. orientalis）的亞成魚。

但是他進一步檢視形態、分子證據後發現，這數百尾小型無線鰨類似棲息在印尼海域的小吻無線鰨（S. microrhynchus），而小吻無線鰨普遍被認為是印度西太平洋熱帶淺海僅有的無線鰨物種；所以他在2008到2016年間，再檢視歐美日的博物館樣本，約450尾，並至荷蘭萊登的自然生物多樣性中心重新檢視小吻無線鰨正模標本。

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他說，研究期間，也運用國際研究計畫收集西太平洋淺海的無線鰨樣本特徵，以及應用DNA基因資訊做親緣分析、物種界定，經由他跟當時的指導教授Thomas A. Munroe攜手整合雙方的資料，並討論分類上的修訂，而有以上發現，迄今世界上已知的無線鰨約81種，加這5種，約86種。

水試所補充，無線鰨屬（Symphurus）在分類上為魚市場俗稱的牛舌或龍舌的舌鰨科（Cynoglossidae）比目魚成員；廣泛分布在世界各地的熱帶至溫帶海域。（編輯：陳政偉）1110106

水試所在研究屏東東港下雜魚堆時發現新物種，和國外學者合作鑑定出洪氏無線鰨等5種新的淺海無線鰨，研究成果在國際動物分類學期刊發表。圖為分布於日本的粗體無線鰨（S. robustus）正模標本照。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月6日

水試所在研究屏東東港下雜魚堆時發現新物種，和國外學者合作鑑定出洪氏無線鰨等5種新的淺海無線鰨，研究成果在國際動物分類學期刊發表。圖為分布於巴布亞紐幾內亞的多鱗無線鰨（S. polylepis）正模標本照。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月6日

水試所在研究屏東東港下雜魚堆時發現新物種，和國外學者合作鑑定出洪氏無線鰨等5種新的淺海無線鰨。圖為分布於菲律賓的細身無線鰨（S. leptosomus）正模標本照。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月6日