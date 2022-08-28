FBI搜川普寓所沒收文件 法官有意允設主事官監督

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）月初突襲前總統川普的佛州寓所並沒收文件，川普要求委任特別主事官來監督審查這些資料，法官甘農今天表示，她的「初步意向」是同意川普要求。

路透社報導，2020年獲川普提名的甘農（Aileen M. Cannon）今天也指示司法部提交更多細節，「以具體說明根據搜索票沒收的所有財產」。

川普22日也要求司法部給他更詳細的財產收據，列出FBI人員8日搜索他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所時沒收的物品。他並要求調查人員歸還一切不在搜索票範圍內的物品。

甘農要政府在30日前回覆委任特別主事官（special master）的要求，並安排9月1日聆訊。甘農下達的命令並提到，她尚未就川普的要求做出最後決定。

在特別敏感的案子中，有時會委任特別主事官來審查被沒收的資料，並確保調查人員不會檢查不須公開的資訊。

司法部26日公布正在調查川普取走白宮紀錄一事，因為司法部認為川普違法持有文件，其中一些文件涉及情報蒐集和秘密線民，亦即美國最嚴格保密的資訊。

一名不具名的FBI幹員在宣誓書中表示，川普1月歸還國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）尋找的15箱政府紀錄後，FBI檢查並發現184份「有機密標示的」文件，內含「國防資訊」。

川普在2020年大選敗給現任總統拜登（Joe Biden），聯邦政府正在調查他去年1月卸任時是否違法取走或保留文件，以及川普是否試圖阻止調查。

川普則形容搜查海湖俱樂部有政治動機，26日又稱FBI是「破門而入」。共和黨籍的川普正在考慮2024年再次出馬競選總統。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110828