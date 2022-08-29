法航2名機師在駕駛艙大打出手 雙雙遭停飛處分

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國航空傳出2名機師於載客途中在駕駛艙內大打出手，儘管這起離譜事件並未釀成災害，事後涉案機師已遭停飛，當局正進行相關調查。當局也在調查法航讓發動機漏油的飛機持續在非洲上空飛行事件。

美聯社報導，6月在一架從日內瓦飛往巴黎的航班上，2名法航（Air France）機師在駕駛艙內發生肢體衝突，他們因此遭到停飛處分。一名法航官員表示，衝突發生後，航班仍繼續飛行並安全著陸，並強調公司對飛安的承諾。

瑞士「論壇報」（La Tribune）則報導，班機上的正副機師在起飛後不久即發生爭執，其中一人先出手打中對方，之後兩人揪住對方的衣領。

機組人員聞聲隨即趕往駕駛艙勸架，且在剩餘航程中，一名機組員還在駕駛艙坐鎮，避免2名機師再度發生口角。

法國航空事故調查局（BEA）本月24日發布報告稱，部分法航機師未在安全事件中嚴格遵守飛安程序。後來這場衝突的相關消息被媒體曝光。

BEA的報告還提及發生時間介於2017年至2022年的另外3起類似事件，並強調部分機師遇到狀況時，是根據自己對情況的分析，而非航空公司的安全規定，自行採取行動因應。

法航回應，公司目前正進行安全審查，也承諾遵循BEA的建議，其中包括日後允許機師研究他們的飛行任務，並在訓練手冊中強調嚴格遵守程序的重要性。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110829