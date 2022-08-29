烏克蘭軍方證實在南部展開反攻 涵蓋赫松地區
2022/8/29 21:16（8/29 21:36 更新）
烏克蘭29日表示，烏軍已在南部地區展開反攻。圖為4月在基輔郊外的烏克蘭軍人。（美聯社）
（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭南部軍區指揮部今天表示，烏軍已在南部地區展開等待已久的反攻。兩個月來烏方一直在宣傳，計劃於南部俄羅斯部隊占領的區域發動反攻。
根據烏國公共廣播公司Suspilne，南部軍區指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）表示：「今天我們在多個方向展開攻擊行動，包括在赫松地區（Kherson）。」
路透社報導，胡梅紐克幾分鐘後在一場簡報會上證實這項消息。
胡梅紐克也提到，烏克蘭最近空襲俄軍在烏南的後勤路線，「毫無疑問已使敵軍弱化」。她還說，過去這週有超過10個俄國彈藥庫被擊中。
但胡梅紐克拒絕提供有關新攻勢的更多細節。
她說「任何軍事行動都需要保持沉默」，並稱烏南的俄軍「相當強大」，且已集結很長一段時間。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110829
（中央社製圖）
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