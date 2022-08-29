烏克蘭證實南部展開反攻 IAEA小組赴札波羅熱核電廠

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圖為一名俄羅斯軍人4日駐守在烏克蘭札波羅熱核電廠周邊。（路透社）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天證實烏軍在赫松在內的南部地區已經展開反攻。此外，國際原子能總署（IAEA）小組今天啟程前往烏克蘭札波羅熱核電廠，本週稍後抵達。親俄官員稱將確保其安全。

●烏克蘭軍方證實在南部展開反攻

烏克蘭南部軍區指揮部今天表示，烏軍已在南部地區展開等待已久的反攻。兩個月來烏方一直在宣傳，計劃於南部俄羅斯部隊占領的區域發動反攻。

根據烏國公共廣播公司Suspilne，南部軍區指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）表示：「今天我們在多個方向展開攻擊行動，包括在赫松地區（Kherson）。」

胡梅紐克也提到，烏克蘭最近空襲俄軍在烏南的後勤路線，「毫無疑問已使敵軍弱化」。她還說，過去這週有超過10個俄國彈藥庫被擊中。

● IAEA小組赴札波羅熱核電廠

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，IAEA代表團今天啟程前往烏克蘭札波羅熱核電廠，本週稍後抵達。親俄官員稱將確保其安全。

葛羅西表示，他帶領的IAEA小組本週稍後將抵達位於烏克蘭南部前線的札波羅熱核電廠。但他未透露確切的抵達日期。札波羅熱核電廠位於第聶伯羅河（Dnipro）河畔。

IAEA在另一則推文中表示，代表團將評估核電廠實際受損程度以及核電廠內人員的工作情況，以「判斷安全和維安系統的功能性」。同時，也將「執行緊急防護活動」，指的是持續追蹤核材料的動向。

塔斯社（TASS）報導，烏克蘭東部地區俄羅斯扶植的官員今天表示，當局將確保即將前往札波羅熱核電廠的IAEA代表團的安全。

七大工業國集團（G7）的禁止擴散理事集團（Non-Proliferation Directors' Group）在聲明中表示，樂見聯合國旗下的IAEA代表團前往烏克蘭的札波羅熱核電廠，並再度對這座在俄軍占領下的核電廠安全表達關切之意。

● 歐盟不打算全面禁俄國人入境

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，歐盟各國外長本週開會時，不太可能一致支持全面禁止俄國人入境，但預定將暫停與俄羅斯的簽證便捷化協議，提高取得簽證難度。

根據政治新聞網站Politico歐洲版網站，「金融時報」（Financial Times）引述3名參與相關會談的官員說法報導，歐盟各國外長預定將支持暫停歐盟2007年與俄國簽訂的簽證便捷化協議。

有關當局已討論限制俄羅斯公民的旅行許可，部分歐盟會員國要求徹底禁止對俄國人核發觀光簽證，但多數會員國並不贊成。

● 瑞典推出援烏新計畫

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天出訪瑞典，瑞典政府提出新的支援計畫，除了軍事支援之外，也計畫購買烏克蘭小麥、協助烏克蘭基礎建設的重建，並承諾長久堅定的支持烏克蘭。

面對庫列巴的來訪，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）今天在記者會上宣布，將給烏克蘭價值10億瑞典克朗（約28.4億新台幣）的支援，在軍事、經濟與人道救援等方面，支持仍在抵抗俄羅斯的烏克蘭。

支援計畫中一半的經費將投入軍事防衛，另一半則會投入建設等非軍事用途。

● 蒲亭盟友之女遇刺案 俄公布第2名烏籍嫌犯身分

俄羅斯知名極端民族主義人士杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Daria Dugina）20日死於汽車爆炸案，俄國情治機關聯邦安全局今天公開第2名涉嫌參與暗殺的烏克蘭籍嫌犯身分，並公布這名男子的監視攝影機畫面。

路透社報導，聯邦安全局今天發布聲明表示，它已確認密謀和執行達利亞刺殺案的烏國「破壞與恐怖主義團體」第2名成員身分，是一名生於1978年的男子。

該名男子曾在莫斯科一個租來的車庫裡協助組裝汽車炸彈，並替在達利亞車上安置炸彈的女子取得假文件與假車牌。該名男子在攻擊的前一天潛逃到愛沙尼亞。

●瑞典愛立信將完全退出俄羅斯市場

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，瑞典電信設備業者愛立信（Ericsson）將在今年完全退出俄國市場並裁員。

路透社報導，愛立信今天表示，在完成對消費者的義務之際，公司未來幾個月將逐步減少在俄羅斯的業務活動。

愛立信指出，公司在俄國約有400名員工，將為受影響員工提供財務支持。今年4月，愛立信曾宣布，由於俄國入侵烏克蘭，將無限期暫停在俄國業務。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110829