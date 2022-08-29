IAEA小組赴札波羅熱核電廠 親俄官員稱將確保安全

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（中央社基輔29日綜合外電報導） 國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西表示，IAEA代表團今天啟程前往烏克蘭札波羅熱核電廠，本週稍後抵達。親俄官員稱將確保其安全。

俄羅斯和烏克蘭互控對方砲轟核電廠周遭地區，引發核電廠爆發核災的疑慮。

俄軍3月占領這座核電廠，但廠內運作仍由烏克蘭技術人員負責，札波羅熱（Zaporizhzhia）一直是雙方衝突的熱點。俄軍6個多月前入侵烏克蘭，目前這場衝突已演變成消耗戰，戰事主要集中在烏克蘭東部和南部地區。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在推特發文表示：「我們必須保護烏克蘭和歐洲最大核電廠的安全，並確保其維安措施。」

葛羅西表示，他帶領的IAEA小組本週稍後將抵達位於烏克蘭南部前線的札波羅熱核電廠。但他未透露確切的抵達日期。札波羅熱核電廠位於第聶伯羅河（Dnipro）河畔。

IAEA在另一則推文中表示，代表團將評估核電廠實際受損程度以及核電廠內人員的工作情況，以「判斷安全和維安系統的功能性」。同時，也將「執行緊急防護活動」，指的是持續追蹤核材料的動向。

塔斯社（TASS）報導，烏克蘭東部地區俄羅斯扶植的官員今天表示，當局將確保即將前往札波羅熱核電廠的IAEA代表團的安全。

塔斯社報導，當地親俄當局今天表示，關於IAEA來訪細節，他們尚未接獲通知。

克里姆林宮則表示，IAEA這項任務是「必要的」，並呼籲國際社會向烏克蘭施壓，迫其降低札波羅熱核電廠的軍事緊張情勢。

俄羅斯國防部則聲稱，俄軍擊落一架試圖攻擊這座核電廠的烏克蘭無人機。

但是烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，俄羅斯將全世界置於核子事故的風險之中，「我們大家應該團結一致要求一件事情：俄羅斯從札波羅熱核電廠撤離」。

七大工業國集團（G7）的禁止擴散理事集團（Non-Proliferation Directors' Group）在聲明中表示，樂見聯合國旗下的IAEA代表團前往烏克蘭的札波羅熱核電廠，並再度對這座在俄軍占領下的核電廠安全表達關切之意。

聲明中說：「我們重申札波羅熱核電廠及其發電屬於烏克蘭所有，並強調俄軍試圖將該核電廠與烏克蘭的電網分離，令人無法接受。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110829