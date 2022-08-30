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與推特對簿公堂 馬斯克傳喚揭密者出庭作證

2022/8/30 17:42
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（中央社紐約30日綜合外電報導）為退出數百億美元收購推特案而陷入爭訟的特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），現已正式傳喚爆料者扎特科（Peiter Zatko）出庭揭露推特的垃圾帳號內情。

法新社和路透社報導，設法要退出這筆440億美元收購案的馬斯克指出，社群媒體推特在假帳號或機器人帳號的數量上對他加以誤導；但推特對此強烈否認，並對他提起訴訟。

馬斯克希望，推特前資安主管扎特科有關推特存在重大資安缺口和不當作法的指控，能支持他的立場。

根據昨天公布的法院文件，馬斯克的律師27日已將傳票送達扎特科，要求扎特科提供一切有關假帳號影響推特活動的文件和訊息，時間追溯到2019年1月。扎特科也必須在9月9日回答馬斯克的律師列入紀錄的問題。扎特科的律師告訴記者，扎特科將遵守傳喚出庭，但「並非自願」。

札特科的律師發表聲明說：「札特科向政府主管機構揭密，並非要讓馬斯克受惠或傷害推特，而是為了保護美國公眾以及推特的股東。」（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110830

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