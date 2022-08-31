拜登造訪搖擺州賓州 讚民主黨遏制槍枝犯罪計畫

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（中央社維克斯巴瑞30日綜合外電報導）美國總統拜登造訪關鍵搖擺州賓州時，盛讚自己遏制槍枝犯罪的計畫，並稱共和黨的川普支持者是對法治的威脅。

賓夕法尼亞州是民主黨試圖在期中選舉保住國會領導地位的其中一個激烈戰場，拜登接下來幾天將會前往賓州3次，包括9月1日將在當地黃金時段罕見發表全國性談話。

民主黨的拜登今天在家鄉史克蘭頓（Scranton）附近的維克斯巴（Wilkes-Barre）宣傳他的「讓美國更安全計畫」（Safer America Plan），並對阻止槍枝改革的共和黨人做出呼籲。

拜登說：「我下定決心要在這個國家禁止攻擊性武器，絕對要，我以前試過一次，而我將會再來一次。」他所指的是1990年代，當他以參議員身分所制定的最後一項禁令。

拜登的提案包括為在街頭增派10萬警力提供大筆新資金、為預防犯罪進行投資，以及「對槍枝採取普遍措施，防止具危險性的槍枝落入危險之人手中」。

而仍具影響力的共和黨籍前總統川普，也預計將於9月3日在賓州舉行集會。

根據幾份民調，在全美謀殺率飆升之際，在選戰中主打法律與秩序的共和黨取得一些成功，共和黨也指責民主黨有意削減警方預算。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110831