美示警：俄擬併吞烏克蘭土地 派前總理辦假公投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國今天表示，俄羅斯已派前總理基里延科（Sergei Kiriyenko）負責辦理「假公投」來併吞烏克蘭部分土地，同時再度示警這類公投很快就會舉行。

綜合法新社與路透社報導，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，基里延科監督這些區域的相關行動，準備嘗試將之併入俄國，然而這麼做並不合法。

基里延科曾於俄羅斯前領導人葉爾欽（Boris Yeltsin）任內擔任總理，現為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的聯邦總統辦公廳第一副主任，負責國內政策。

一名白宮高官24日曾表示，烏克蘭俄占區可能於「數日之內」開始公投。

巴特爾說，這類公投「可能於未來幾週內舉行，但烏克蘭全境現在和未來都屬於烏克蘭，美國與國際社會都明白這個單純的事實」。

他告訴記者：「假公投企圖為公然掠奪土地賦予表面的合法性，但這種作為將違反烏克蘭憲法與國際法。」

路透社報導，巴特爾並提到，民調數據顯示，若辦理自由的公投，烏克蘭人民會選擇不加入俄國。

美國表示，俄國準備在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）等烏國東部區域舉行公投。俄烏戰爭至今已過了6個月，俄國起初目的是要推翻基輔（Kyiv）政府。

2014年，偽裝後的俄軍占領原屬烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），俄國隨後舉行一場備受質疑的公投，將克里米亞併吞。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110831