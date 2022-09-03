烏軍反攻可能達戰術奇襲 俄稱札波羅熱核電廠遇襲

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圖為5月札波羅熱核電站前的一名俄羅斯軍人。（美聯社）

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（中央社基輔3日綜合外電報導）根據英國國防部，烏克蘭反攻被俄軍占領的南部，可能已達成一定程度的戰術奇襲。另外，俄羅斯國防部表示，烏軍夜襲被俄軍占領的札波羅熱核電廠，但遭俄軍擊退。

●英情報：烏軍反攻南部 達到一定程度戰術奇襲

英國國防部3日在推特發文表示，從8月29日以來，烏克蘭武裝部隊一直在烏國南部地區進行新的攻擊行動，這次進攻的一個部分是在第聶伯河（Dnipro River）以西的廣闊戰線上持續推進。

貼文寫道，這項作戰行動達到的近期目標有限，但烏克蘭軍隊可能已經達成一定程度的戰術奇襲，這是利用了俄羅斯武裝部隊糟糕的後勤、管理和領導統御。

英國國防部還說，隨著烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）和哈爾科夫（Kharkiv）地區的戰鬥也持續進行，未來幾天俄軍指揮官的一項關鍵決定將是，在哪裡投入他們可以招募到的任何後備作戰部隊。

●俄占札波羅熱核電廠 稱擊退來襲烏軍

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）3月初即陷俄軍之手，俄烏在過去一個月互控對方砲擊核電廠。

俄國國防部表示，烏克蘭海軍一支超過250人的部隊於當地時間2日夜間11時左右，企圖從札波羅熱電廠附近的一處湖泊登陸。

俄方表示，俄軍出動直升機和戰機擊潰烏軍攻勢，摧毀烏軍20艘船艦，並迫使其他船艦潰散，取消攻擊行動。但路透社無法查證上述說法。

另外，烏克蘭軍方2日表示，他們對南部安赫德市（Enerhodar）周邊區域的俄羅斯據點發動攻擊，就在國際原子能總署（IAEA）專家正在評估狀況的札波羅熱核電廠附近。

●IAEA兩名檢查人員將常駐札波羅熱核電廠

IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）率團視察完札波羅熱核電廠後，他於2日在維也納舉行記者會表示，將有2名IAEA檢查人員常駐。IAEA的俄國代表尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）表示，俄方對此歡迎。

此外，葛羅西回絕基輔當局要IAEA支持在核電廠周圍建立非軍事區的呼籲，稱IAEA不蹚入政治，「坦白說，攪進這事裡的政治已夠多了」。

●G7擬對俄油價格設限 俄企持續停止對德供應天然氣

七大工業國集團（G7）在2日矢言，將對俄羅斯石油進口緊急制定價格上限，企圖切斷莫斯科對烏克蘭發動侵略的主要資金來源。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）繼G7宣布後在記者會指出：「俄羅斯在經濟上受益於俄烏戰爭導致的市場不確定性，從石油出口獲取龐大利潤，我們想要堅決對抗。」

他還說，對石油進口制定價格上限的目的，是為了「遏止侵略戰爭的重要資金來源，並抑制全球能源價格上漲」。

另外，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）於2日指出，通往德國的輸油管線原定本週末重新啟用，但在一具渦輪機修復前將持續關閉，無限期地切斷一條通往歐洲的重要供應管線。

●俄石油公司董事長墜樓亡 今年8商界人士離奇喪命

俄羅斯國營媒體「塔斯社」（TASS）報導，俄國最大私營石油與天然氣公司「路克石油公司」（Lukoil）的67歲董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）本週從莫斯科一所醫院的窗戶墜樓身亡。

路克石油公司今年稍早一反常態，出聲反對俄羅斯在烏克蘭發起戰爭，呼籲各界同情受害者、終結這場衝突。

從今年1月起，至少有8名俄羅斯企業人士據報因輕生或尚未釐清的意外而亡，其中6人與俄羅斯最大的兩家能源公司有關聯。

這6人中，有4人與國營能源巨擘Gazprom或旗下子公司有關聯，另外2人則涉及路克石油公司。（編輯：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110903