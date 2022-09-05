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烏克蘭展開反攻 南部親俄當局暫停推動入俄公投

2022/9/5 21:57
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭南部被俄羅斯佔領赫松（Kherson）地區由莫斯科扶植的地方當局今天表示，烏軍展開反攻之際，他們決定暫停推動舉辦併入俄國公投的計畫。

法新社報導，俄軍在戰爭初期即占領烏國南部大片區域，包括札波羅熱省（Zaporizhzhia）與赫松省多數地區。如今這2個地區正被強行納入俄國經濟。

莫斯科指派的赫松市（Kherson）副市長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天透過俄國國營電視台表示：「我們已為（入俄）公投做好準備，也希望在不久的將來舉辦公投，但鑒於當前局勢，我認為我們現在將暫停推動公投。」

斯特雷穆索夫還說，這是一項「實際且可理解的」決定，因為他們正「全力完成主要任務，也即是養活並保護民眾」。

在他發表上述言論之際，烏克蘭軍隊上週展開的南部反攻行動傳出捷報，烏軍宣稱已重新佔領數個地區，並摧毀包括浮橋在內的目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天公開感謝部隊收復南部2個、東部1個聚落，但他並未說明軍隊收復失土的詳細地點。

2014年，俄羅斯也曾在克里米亞舉行公投，此後就從烏克蘭手中併吞這個黑海半島。國際社會絕大多數成員都拒絕承認這項公投的結果。（譯者：施施/核稿：林治平）1110905

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