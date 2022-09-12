極端豪雨釀災 韓國氣象廳規劃警報提前發布

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）極端天氣帶來的瞬間豪雨近期在韓國造成不少災情，韓國氣象廳決定，到2026年之前，將豪雨特報的發布時間提前至2小時前，希望能降低民眾受影響程度。

韓國聯合新聞通訊社引述氣象廳今年的成果管理實行計畫報導，除豪雨特報發布時間將從實際降雨78分鐘以前提前至120分鐘前，中期降雨預報也將從10天前提前至14天前發布。

與2017年至2021年平均提前94分鐘發布警報相比，未來豪雨特報發布將再提前約30分鐘發布，與2021年的78分鐘相較則提前約40分鐘。

韓國氣象廳在預測3小時及12小時內降雨量各將達到60毫米及110毫米以上時，會發布豪雨注意報；預測3小時及12小時內降雨量各將達90毫米及180毫米以上時會發布豪雨警報。

氣象廳規劃在2027年前完成設定各地區發布的各項警報標準，目前首爾市共分為4個特報地區，之後將進一步細分，2024年起也將適用於其他一級行政區。

根據全球調適委員會（GCA）及世界資源研究所（WRI）統計，準確度高的預先警報系統有助減少相當於投資金額10倍的生命財產損失。除提早發布警報，氣象廳也將持續改善預報準確度。

韓國氣象廳目前的豪雨注意報及豪雨警報準確率分別為95.95%及87.93%，較去年的90.31%與58.56%大幅改善；出現豪雨狀況但未發布特報的比例也較去年改善，分別從9.69%及41.44%降至4.05%及12.07%，但在豪雨警報預測上仍有大幅改善空間。

除事前預警，山林土石維護也成為極端降雨下的重要課題。據山林廳統計，韓國今年至8月為止發生土石流面積已較去年大幅增加10倍以上。

韓國2020年遭逢史無前例長梅雨季與颱風，土石流面積達1343公頃，較前一年的156公頃激增，2021年驟降至27公頃，今年因集中豪雨及颱風，又有大幅增加跡象。

山林廳8月已就全國具土石流風險地區緊急盤點，包括春季曾發生大型森林火災的東部蔚珍、三陟等地，強颱軒嵐諾上週來襲前也重點追加盤點。

不過，山林廳相關人員表示，今年雖就森林大火地區加強盤點管理，但梅雨期長、降雨量多，讓土石流狀況較去年加重。（編輯：郭中翰）1110912