韓媒：尹錫悅16日將接見栗戰書

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（中央社台北14日電）中國全國人大常委會委員長栗戰書明天將率團赴韓國進行為期3天訪問。據韓媒報導，韓國總統尹錫悅16日將接見栗戰書，他上任後側重以美國為中心的外交，現在也需要處理與中國的矛盾。

今年是韓中建交30週年，綜合韓聯社、韓民族日報中文網報導，應韓國國會議長金振杓的邀請，栗戰書將於15日至17日率領60多人組成的代表團訪韓。

韓國國會指出，國會秘書長李光宰（部長級）將前往機場迎接中方代表團。這與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪韓時無韓方禮賓人員接機形成對比。尹錫悅當時以休假為由，未親自接見裴洛西，而是通電話40分鐘。

韓聯社引述韓國總統辦公室一名官員今天透露，韓中兩國正就尹錫悅16日接見到訪的栗戰書的相關事宜和具體時間進行協調。

據報導，栗戰書將於16日下午2時與金振杓在國會舉行會談，之後雙方發表聯合新聞公報並共進晚餐。據此推測，栗戰書將在與金振杓的會談結束後前往龍山總統府拜會尹錫悅。

栗戰書是中共第3號人物，外界關注他此次訪韓，會否針對安排習尹峰會，以及美國邀韓方創建晶片四方聯盟（Chip 4）等與尹錫悅磋商。

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韓民族日報網指出，尹錫悅政府上台後，參加了美國為排除中國而構建的印太經濟框架（IPEF），參加了晶片四方聯盟（CHIP4）預備會議等，一直側重於以美國為中心的外交。因此，栗戰書此次訪韓要傳達的訊息備受關注。韓國政府最近正在推進薩德反飛彈（THAAD）基地正常化，因此，現在需要處理與中國的矛盾。

另據韓國財界消息，栗戰書16日還會訪問LG集團旗下的研發園區「LG科技園」，LG副會長權峰奭將出面接待。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年7月訪韓時也曾前往參觀。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110914