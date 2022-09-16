栗戰書會南韓國會議長 支持構築朝鮮半島和平體系

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）中國全國人大常委會委員長栗戰書今天下午與韓國國會議長金振杓會面，會後發表共同宣言表示，構築朝鮮半島和平體系符合各國共同利益，之後將強化高層官員溝通交流。

栗戰書與金振杓今天下午在位於首爾的國會議事堂會談，會後透過國會直播發表共同聲明，表示將透過對話及協商守護朝鮮半島和平穩定，雙方都同意構築朝鮮半島和平體系，符合各國共同利益。

栗戰書表示，「我們將依尊重彼此核心利益及重點關切事項的精神，持續就敏感議題商議處理，以發展健全穩定的兩國關係」。

共同宣言提到，韓中兩國貿易額在建交30年來成長約50倍，人員交流則增加80倍，兩國在國際上的地位及能力都不同往日而語，雙方今天在會中也就具未來性的韓中關係發展，討論國會層面的可能合作方案。

為促成雙邊領導人或高層官員活躍交流，雙方皆同意有必要強化相關協調工作，金振杓提議進行韓中日三方國會議長會議，栗戰書對此表示會認真考慮，韓方表示將盡快與日方商議適合方式。

栗戰書則提議加速韓中自由貿易協定（FTA）第2階段協商，加強尖端技術領域合作，促進供應鏈穩定；也希望透過雙邊立法機關的交流合作，在經濟發展、民生問題改善上發展長期交流關係。

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此外，雙方在今天會中也同意合作擴大文化內容產業交流、增加直航航班、積極溝通解決歷史問題，正在爭取2030年世界博覽會主辦權的韓國也就此爭取中國支持。

栗戰書這次受到南韓國會邀請，15日抵達首爾訪問，是中國全國人大常委會委員長時隔7年訪韓，今天上午先前往LG旗下研發園區訪問，下午結束與金振杓會談後，前往位於龍山區的總統辦公室與南韓總統尹錫悅會面。（編輯：周永捷）1110916