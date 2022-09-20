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英女王伊麗莎白二世靈柩 逾4天25萬人瞻仰

2022/9/20 18:46
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世國葬昨天落幕，英國政府今天表示，據統計有近25萬人排隊整整一天，為了進入國會西敏廳瞻仰女王靈柩。

法新社報導，在結束為國葬制定的國定假日後，政治與商業生活正在恢復正常，工人們忙著清掃倫敦街頭超過百萬人排隊所留下的垃圾。

不過，英王查爾斯三世（King Charles III）及王室家族正在度過為期7天的王室哀悼期，這意味著查爾斯三世在過去一週忙於籌備葬禮後，將暫無官方會面。

女王靈柩自14日到19日上午，停靈在國會大廈西敏廳（Westminster Hall）內供民眾瞻仰，哀悼者一度得排隊等上25小時，才能見上一面。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）表示，她所在部門仍在「處理數字」，但據信前來瞻仰民眾總數大約有25萬人。她告訴天空新聞網（Sky News）：「人們團結在一起的感覺很好。」

唐萃蘭表示，她不清楚在西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬的最終花費，因為這涵蓋到數百名外國政要的大規模維安行動，但相信英國公眾會同意「這筆錢花得值得。」

唐萃蘭說：「你看到那裡有成千上萬的人，基於她70多年來履行職務和無私服務，我相信沒有人認為我們已故的君主不值得如此送行。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1110920

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